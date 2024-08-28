logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Европе предупредили, что российские диверсанты уже близко: какой стране следует приготовиться
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европе предупредили, что российские диверсанты уже близко: какой стране следует приготовиться

Есть риск диверсий РФ на энергетических объектах Норвегии

сегодня, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Службы безопасности семи стран Европы сообщили о возможных диверсиях со стороны РФ на энергетических объектах Норвегии, которая сейчас является крупнейшим поставщиком газа в Европе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters, ссылаясь на чиновников в сфере энергетики.

В Европе предупредили, что российские диверсанты уже близко: какой стране следует приготовиться

Российские диверсанты

В частности, представители служб национальной безопасности Норвегии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Исландии приняли участие в закрытой встрече, где обсудили роль Норвегии как главного поставщика энергоресурсов в Европу.

"Мы видим развивающуюся историю, которая касается не только Германии или норвежских коллег, но и всех нас. Это угроза, которая исходит от некоторых партнеров, таких как Россия, включая не только шпионские операции, но и риск саботажа в некоторых сферах", — заметил вице-президент Федерального ведомства по защите конституции Германии Синан Селен в интервью Reuters.

В издании напомнили, что в апреле в Германии были арестованы два немецко-российских граждан, которые готовили диверсионные атаки, в том числе и на американские военные объекты. Тогда официальные лица назвали это серьезной попыткой взорвать военную поддержку Украины.

"Когда мы сегодня говорим о саботаже, мы говорим о России", — отметила агентству Reuters глава норвежской контрразведки PST Беате Гангаас.

В то же время норвежские спецслужбы ранее заявляли, что Россия "может считать целесообразным" осуществить физические или цифровые акты саботажа против объектов в Норвегии, главной мишенью которых является ее нефтяной сектор.

Читайте также на портале "Комментарии" – стало известно, сколько платят за поджог автомобилей военных и другие диверсии.

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ ужесточает диверсии против Украины: какую цель преследует агрессор.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости