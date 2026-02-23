В Европе придумали новый способ, как остановить Путина: на кого будут усиливать давление

Пока западные столицы годами обсуждают санкционное давление на Пекин, Китай не только не сократил контакты с Москвой, но и углубил сотрудничество. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на европейских чиновников.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

На пятом году полномасштабной войны КНР наращивает закупки российских энергоносителей и поставляет критически важные минералы, используемые в производстве дронов. Кроме того, сохраняется стабильный поток товаров двойного назначения – микроэлектроники и промышленного оборудования. Председатель КНР Си Цзиньпин с февраля 2022 года как минимум 19 раз контактировал с президентом РФ Владимир Путин – лично или по телефону, помогая Кремлю выдерживать дипломатическое давление.

Прямой военной помощи, по словам аналитиков, Пекин не оказывает. Однако экономическое и технологическое партнерство только расширяется. Эксперты считают, что Китай пришел к выводу: война отвлекает Европу от Азии и играет ему на руку, а потенциальные экономические риски минимальны.

Аналитик берлинского центра MERICS Ева Зайверт отмечает: Пекин уверен, что ЕС не решится на жесткие санкции и потому удерживает поддержку Москвы "ниже порога" серьезного ответа. С февраля 2022 года Брюссель уже внес ряд китайских компаний в санкционные списки. Ожидается, что новые структуры из КНР попадут и в 20-й пакет санкций ЕС, который планируют представить 24 февраля – в годовщину вторжения.

