В Європі вигадали новий спосіб, як зупинити Путіна: на кого посилюватимуть тиск

Поки західні столиці роками обговорюють тиск на санкцію на Пекін, Китай не тільки не скоротив контакти з Москвою, але й поглибив співпрацю. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на європейських чиновників.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

На п'ятому році повномасштабної війни КНР нарощує закупівлі російських енергоносіїв та постачає критично важливі мінерали, що використовуються у виробництві дронів. Крім того, зберігається стабільний потік товарів подвійного призначення – мікроелектроніки та промислового обладнання. Голова КНР Сі Цзіньпін з лютого 2022 року щонайменше 19 разів контактував з президентом РФ Володимиром Путіном – особисто або по телефону, допомагаючи Кремлю витримувати дипломатичний тиск.

Прямої військової допомоги, за словами аналітиків, Пекін не надає. Проте економічне та технологічне партнерство лише розширюється. Експерти вважають, що Китай дійшов висновку: війна відволікає Європу від Азії та грає йому на руку, а потенційні економічні ризики мінімальні.

Аналітик берлінського центру MERICS Єва Зайверт зазначає: Пекін упевнений, що ЄС не зважиться на жорсткі санкції і тому утримує підтримку Москви "нижче за поріг" серйозної відповіді. З лютого 2022 року Брюссель уже вніс ряд китайських компаній до списків санкцій. Очікується, що нові структури з КНР потраплять і до 20-го пакету санкцій ЄС, який планують представити 24 лютого – у річницю вторгнення.

