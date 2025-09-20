В Европе публично призвали к военному ответу на провокации РФ

Рубрики
Кравцев Сергей
Страны НАТО должны дать жесткий ответ на российские провокации, подобные вчерашнему залету истребителей в воздушное пространство Эстонии. В частности, в таких ситуациях нужно идти на радикальный, но оправданный шаг и сбивать российские самолеты. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире чешского телевидения заявил президент страны Петр Павел.
Петр Павел. Фото: из открытых источников
Чешский президент напомнил, что Турция прибегала к жесткой реакции на российские провокации, сбив российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года во время войны в Сирии.
Петр Павел также вспомнил, что во времена своей работы на посту председателя Военного комитета НАТО он как-то прямо спросил россиян, зачем они постоянно устраивают подобные провокации. Он тогда получил от россиян ответ: "Потому что мы можем".
Президент Чехии отметил, путинский режим просто испытывают стойкость, решимость европейцев защищаться.
По мнению чешского лидера, европейцы должны быть чрезвычайно твердыми в том, что, если будет нарушение правил, они должны адекватно на них реагировать, в том числе и военным путем.
