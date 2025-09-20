В Европе публично призвали к военному ответу на провокации РФ

Страны НАТО должны дать жесткий ответ на российские провокации, подобные вчерашнему залету истребителей в воздушное пространство Эстонии. В частности, в таких ситуациях нужно идти на радикальный, но оправданный шаг и сбивать российские самолеты. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире чешского телевидения заявил президент страны Петр Павел.

Петр Павел. Фото: из открытых источников

"Я должен назвать это крайне безответственным поведением, ведь нарушение воздушного пространства – это повод для активации защитных механизмов и, следовательно, сбития такого самолета. А этого никто ни с нашей стороны, ни с российской не хотел бы", — отметил Павел.

Чешский президент напомнил, что Турция прибегала к жесткой реакции на российские провокации, сбив российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года во время войны в Сирии.

Петр Павел также вспомнил, что во времена своей работы на посту председателя Военного комитета НАТО он как-то прямо спросил россиян, зачем они постоянно устраивают подобные провокации. Он тогда получил от россиян ответ: "Потому что мы можем".

Президент Чехии отметил, путинский режим просто испытывают стойкость, решимость европейцев защищаться.

По мнению чешского лидера, европейцы должны быть чрезвычайно твердыми в том, что, если будет нарушение правил, они должны адекватно на них реагировать, в том числе и военным путем.

"Россия очень быстро поймет, что сделала ошибку, что перешла допустимые границы. Но, к сожалению, она действительно балансирует на грани конфликта, но уступить злу просто невозможно", — сказал чешский президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему российские самолеты прорвались в Эстонию: как это связано с войной в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – три российских МиГ-31 залетели в Эстонию: Таллин уже раскрыл ложь россиян.



