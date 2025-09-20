logo_ukra

У Європі публічно закликали до військової відповіді на провокації РФ
У Європі публічно закликали до військової відповіді на провокації РФ

Президент Чехії закликав збивати військові літаки РФ, якщо Москва наважиться на повторення провокації

20 вересня 2025, 20:11
Країни НАТО повинні дати жорстку відповідь на російські провокації, подібні до вчорашнього зальоту винищувачів у повітряний простір Естонії. Зокрема, у таких ситуаціях треба йти на радикальний, але виправданий крок та збивати російські літаки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі чеського телебачення заявив президент країни Петро Павло.

У Європі публічно закликали до військової відповіді на провокації РФ

Петр Павел. Фото: з відкритих джерел

"Я маю назвати це вкрай безвідповідальною поведінкою, адже порушення повітряного простору – це привід для активації захисних механізмів і, отже, збиття такого літака. А цього ніхто ні з нашого боку, ні з російського не хотів би", — зазначив Павло.

Чеський президент нагадав, що Туреччина вдавалася до жорсткої реакції на російські провокації, збивши російський бомбардувальник Су-24 у листопаді 2015 року під час війни у Сирії.

Петро Павло також згадав, що за часів своєї роботи на посаді голови Військового комітету НАТО він якось прямо запитав росіян, навіщо вони постійно влаштовують такі провокації. Він тоді отримав від росіян відповідь: "Бо ми можемо".

Президент Чехії зазначив, що путінський режим просто відчувають стійкість, рішучість європейців захищатися.

На думку чеського лідера, європейці мають бути надзвичайно твердими в тому, що якщо буде порушення правил, вони мають адекватно на них реагувати, у тому числі й військовим шляхом.

"Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку, що перейшла допустимі межі. Але, на жаль, вона справді балансує на межі конфлікту, але поступитися злом просто неможливо", — сказав чеський президент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому російські літаки прорвалися до Естонії: як це пов'язано з війною в Україні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – три російські МіГ-31 залетіли до Естонії: Таллінн вже розкрив брехню росіян.




