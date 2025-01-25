В Европе россиян назвали друзьями, пообещав не вводить санкции

Президент Сербии Александар Вучич во время митинга в городе Ягодина заявил, что не будет вводить санкции ни против России, ни против "других друзей". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает РТС.

Александар Вучич. Фото из открытых источников

СМИ сообщает, что Александар Вучич пообещал, что пока он находится на своем посту, он может гарантировать, что его позиция останется стойкой и он не будет вводить санкции против России.

"Я не буду вводить санкции ни против России, ни против других друзей", – сказал президент Сербии.

Вучич анонсировал, что "будет иметь братские и дружеские отношения" с Россией и Китаем, а в ближайшие дни поговорит с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы решить ситуацию с санкциями США в отношении сербской нефтяной промышленности.

"Сила Сербии заключается в нашей автономии и независимости. Давайте защитим наши корни, но также и наше будущее", – заявил президент Сербии.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержит решение Европейского Союза продлить санкции против России, однако Украина должна выполнить требования Будапешта. По его словам, одним из требований может стать возобновление транзита российского газа через территорию Украины в Венгрию.

Также издание "Комментарии" сообщало – продление санкций Европейского Союза против России оказалось под вопросом после того, как высокопоставленный венгерский чиновник и дал понять, что их возобновление к концу месяца не должно быть автоматическим, и призвал к "дебатам". Об этом сообщает Bloomberg.

СМИ цитирует заявление министра кабинета министров Венгрии Гергели Гуляш, который заявил, что позиция Будапешта состоит в том, что избрание президентом США Дональда Трампа создало "новую ситуацию", которая означает, что возобновление санкций не должно быть "автоматическим".



