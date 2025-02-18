В Европе скандал: три страны возмущены тем, что их не пригласили на экстренный саммит в Париже

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Кравцев Сергей
В Чехии, Румынии и Словении недовольны тем, что не получили приглашения на саммит европейских лидеров в Париже, организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет французская газета "Le Monde". СМИ цитирует источника в чешском правительстве, который обвинил французского лидера в высокомерии.
Саммит в Париже. Фото из открытых источников
Советник президента по вопросам обороны и безопасности Кристиан Дяконеску выразил сожаление, что Румынию, несмотря на ее усилия, не пригласили присоединиться к этой дискуссии. В то же время он заверил, что мнение Бухареста будет учитываться в дальнейшем.
Президент Словении Наташа Пирц Мусар считает, что отсутствие лидеров других европейских стран "посылает неправильный сигнал" относительно усилий, направленных на достижение мира в Украине.
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