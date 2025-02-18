В Европе скандал: три страны возмущены тем, что их не пригласили на экстренный саммит в Париже

В Чехии, Румынии и Словении недовольны тем, что не получили приглашения на саммит европейских лидеров в Париже, организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет французская газета "Le Monde". СМИ цитирует источника в чешском правительстве, который обвинил французского лидера в высокомерии.

Саммит в Париже. Фото из открытых источников

"Кроме Польши, нет страны, более близкой к войне, чем Чехия. Ни одна страна не имеет больше украинских беженцев на душу населения, и мы управляем одной из самых эффективных систем поставок оружия", – заявили в чешском правительстве.

Советник президента по вопросам обороны и безопасности Кристиан Дяконеску выразил сожаление, что Румынию, несмотря на ее усилия, не пригласили присоединиться к этой дискуссии. В то же время он заверил, что мнение Бухареста будет учитываться в дальнейшем.

"Предметы обсуждения не будут связаны с безопасностью и стабильностью восточного фланга НАТО, такого как Черноморский регион, и, что очень важно, никаких решений не будет принято, но я могу заверить вас, что будет дальнейшая работа, которая будет включать и нас", – говорится в сообщении.

Президент Словении Наташа Пирц Мусар считает, что отсутствие лидеров других европейских стран "посылает неправильный сигнал" относительно усилий, направленных на достижение мира в Украине.

"На символическом уровне организаторы парижского саммита демонстрируют миру, что даже в Европе к странам не относятся одинаково. Это не в духе процесса европейской интеграции. Это не та Европа, к которой мы стремимся. Это не та Европа, которую уважают в мире. Это не та Европа, которая была бы достойным партнером для североамериканского союзника", — возмутилась Наташа Пирц Мусар.

Читайте также на портале "Комментарии" — Макрон выдал удручающий прогноз: чем могут закончиться для Украины новые мирные соглашения.