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Макрон выдал удручающий прогноз: чем могут закончиться для Украины новые мирные соглашения

Президент Франции Макрон считает, что без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

сегодня, 07:02
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Кравцев Сергей

После экстренного саммита лидеров Европы президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достижение мира в Украине возможно только при условии прекращения российской агрессии и предоставления сильных и надежных гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что без таких гарантий существует риск повторения сценария Минских договоренностей, которые не принесли долгосрочного мира. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Макрон представил в соцсети X.

Макрон выдал удручающий прогноз: чем могут закончиться для Украины новые мирные соглашения

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

После проведения экстренного саммита с лидерами стран ЕС президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Французский лидер отметил, что для достижения стабильного мира необходимо не только прекращение огня, но и создание надежных механизмов гарантий безопасности для Украины.

Макрон отметил, что без таких гарантий любое соглашение о прекращении огня может оказаться таким же неэффективным, как и Минские договоренности, которые не смогли предотвратить эскалацию конфликта.

"Мы будем работать над этим вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Это ключевой момент. Мы убеждены, что европейцы должны лучше, больше и вместе инвестировать в свою безопасность и оборону – как сегодня, так и в будущем", – высказался французский лидер.

Кроме того, президент Франции подчеркнул необходимость усиления европейской обороны и ускорения реализации стратегии суверенитета и безопасности ЕС, определенной на Версальском саммите в 2022 году. Он заявил, что Еврокомиссия продолжит работу над поддержкой Украины и инвестированием в европейскую оборону.

Читайте также на портале "Комментарии" — это не Дональд Трамп: Эммануэль Макрон заявил, что теперь только один человек может договориться о мире в Украине.




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Источник: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1891631937955008584
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