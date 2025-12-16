В Европе сказали, кто будет решать вопросы украинских территорий в контексте мирного соглашения

В совместном заявлении лидеров европейских стран, обнародованном после переговоров в Берлине, говорится о вопросах территорий при обсуждении предполагаемого мирного соглашения для прекращения войны в Украине.

Лидеры стран Европы сделали заявление о мирных переговорах. Фото: из открытых источников

Принять соответствующие решения должен украинский народ после того, как будут обеспечены надежные гарантии безопасности для Украины.

При этом европейские лидеры выразили поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому и пообещали поддерживать любые решения, которые он примет.

"Решения по территории должны приниматься народом Украины после того, как будут эффективно обеспечены надежные гарантии безопасности. Они согласились с тем, что некоторые вопросы необходимо будет решить на заключительных этапах переговоров. Подчеркнули, что при необходимости поддержат президента Зеленского в проведении консультаций с народом", — говорится в заявлении.

Вместе с тем, европейские лидеры подчеркнули, что международные границы не могут меняться силой.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что США требуют от Украины выхода из Донецкой области в рамках "мирного плана".

"Я бы хотел, чтобы мы с уважением относились к делегации президента Трампа. И я не считаю, что Соединенные Штаты Америки что-то требовали. Я воспринимаю нас как стратегических партнеров", — сказал Зеленский.

По его словам, США лишь передали украинской делегации "российское видение" вопросов территорий и российские требования.

"Мы это воспринимаем как требования Российской Федерации. И потому я тоже ничего не мог требовать от Соединенных Штатов Америки", – добавил Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп назвал переговоры по завершению войны в Украине с европейскими лидерами "хорошими". На брифинге в Белом доме американский лидер выразил надежду, что мир стал ближе.