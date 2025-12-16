У Європі сказали, хто вирішуватиме питання українських територій у контексті мирної угоди

У спільній заяві лідерів європейських країн, оприлюдненій після переговорів у Берліні, йдеться про питання територій при обговоренні ймовірної мирної угоди для припинення війни в Україні.

Лідери країн Європи зробили заяву про мирні переговори. Фото: з відкритих джерел

Ухвалити відповідні рішення має український народ після того, як буде забезпечено надійні гарантії безпеки для України.

При цьому європейські лідери висловили підтримку українському президенту Володимиру Зеленському та пообіцяли підтримувати будь-які рішення, які він ухвалить.

"Рішення щодо території мають ухвалюватися народом України після того, як будуть ефективно забезпечені надійні гарантії безпеки. Вони погодилися з тим, що деякі питання необхідно буде вирішити на заключних етапах переговорів. Наголосили, що за необхідності підтримають президента Зеленського в проведенні консультацій із народом", — йдеться у заяві.

Разом з тим європейські лідери підкреслили, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.

У свою чергу президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що США вимагають від України виходу з Донецької області в рамках "мирного плану".

"Я хотів би, щоб ми з повагою ставилися до делегації президента Трампа. І я не вважаю, що Сполучені Штати Америки щось вимагали. Я сприймаю нас як стратегічних партнерів", — сказав Зеленський.

За його словами, США лише передали українській делегації "російське бачення" питань територій та російські вимоги.

"Ми це сприймаємо як вимоги Російської Федерації. І тому я також нічого не міг вимагати від Сполучених Штатів Америки", – додав Зеленський.

