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В Европе уже ощутили последствия событий в Курской области: что произошло

Цены в Европе на газ существенно выросли

сегодня, 11:27
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Кравцев Сергей

Несмотря на третий год полномасштабной войны в Украине, Европа все еще очень зависит от российского газа. Так за последние дни транзит российского "голубого топлива" через украинскую газотранспортную систему снизился до 37,25 млн куб м. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют подтвержденные номинации "Оператора ГТС Украины" в точке входа "Суджа", пишет ExPro.

В Европе уже ощутили последствия событий в Курской области: что произошло

Российский газ. Фото: из открытых источников

По сравнению с предыдущим днем объемы транзита сократились на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023. 

Традиционно, объемы транзита российского газа через Украину составляли около 42-42,4 млн куб м в сутки.

Сейчас причины сокращения транзита неизвестны. 

Накануне в "Операторе ГТС Украины" сообщили, что транзит российского газа проходит в штатном режиме.

В среду 7 августа в телеграмм-каналах появилась информация, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ. 

Позже появилась неподтвержденная информация, что ВСУ контролируют населенный пункт Суджа.

ГИС "Суджа" является ключевым объектом поставок российского газа в Европу через Украину. Сейчас "Суджа" — единственная точка, через которую российский газ поступает в Украину для его транспортировки к европейским заказчикам.

На фоне военной операции в Курской области цены на природный газ в Европе в среду 7 августа резко выросли — до €38,75/MWh (+5,7%), самого высокого значения с декабря 2023.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европа продолжает покупать российский газ: кто больше всего вкладывает в войну РФ против Украины.




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