В Европе выпал цветной снег (Фото)

На этих выходных территории Чехии и Словакии покрылись цветным снегом. О странном и редком явлении сообщают местные издания, среди которых Рlzensky.denik.cz.
Европейские страны накрыл цветной снег. Фото: oir.mobi
Явление действительно впечатляюще, однако оно связано с изменениями климата в мире. Словацкий гидрометеорологический институт сообщил, что снег изменил цвет из-за розовой пыли, занесенной из Сахары.
"Над Сахарой вследствие ветров в воздух попало большое количество частиц пыли, которая благодаря южному воздушному потоку достигла старого континента. Частицы пыли в воздухе обмыли осадки и на снегу их хорошо видно", — объяснила метеоролог Дагмар Гонсова.
Теперь жители Чехии и Словакии могут наблюдать снег оранжевого и розового цвета.
Многие граждане успели поделиться снимками природного явления.
Читайте Комментарии в Google News
Напомним, что известный миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что мир могут ждать две серьезные угрозы после пандемии коронавируса. К чему нужно быть готовым человечеству, читайте в нашем материале.
Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, когда стоит ожидать потепления, какие будут осадки и как долго продержится морозная погода. Точный прогноз погоды на ближайшие десять дней можно посмотреть в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рассказывал об инциденте в Швейцарии. Там человек изготовил фальшивые деньги, чтобы получить услуги секс-работницы. Обман обнаружился, когда проститутка решила положить деньги на банковскую карту, однако банкомат не хотел принимать купюры. Продолжение истории можно прочитать в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.