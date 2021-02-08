В Европе выпал цветной снег (Фото)

На этих выходных территории Чехии и Словакии покрылись цветным снегом. О странном и редком явлении сообщают местные издания, среди которых Рlzensky.denik.cz.

Европейские страны накрыл цветной снег. Фото: oir.mobi

Явление действительно впечатляюще, однако оно связано с изменениями климата в мире. Словацкий гидрометеорологический институт сообщил, что снег изменил цвет из-за розовой пыли, занесенной из Сахары.

"Над Сахарой вследствие ветров в воздух попало большое количество частиц пыли, которая благодаря южному воздушному потоку достигла старого континента. Частицы пыли в воздухе обмыли осадки и на снегу их хорошо видно", — объяснила метеоролог Дагмар Гонсова.

Теперь жители Чехии и Словакии могут наблюдать снег оранжевого и розового цвета.

Многие граждане успели поделиться снимками природного явления.

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