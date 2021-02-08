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В Европе выпал цветной снег (Фото)

Цветной снег свидетельствует об изменении климата на планете

сегодня, 11:15
Автор:

Кириєнко Анна

На этих выходных территории Чехии и Словакии покрылись цветным снегом. О странном и редком явлении сообщают местные издания, среди которых Рlzensky.denik.cz.

В Европе выпал цветной снег (Фото)

Европейские страны накрыл цветной снег. Фото: oir.mobi

Явление действительно впечатляюще, однако оно связано с изменениями климата в мире. Словацкий гидрометеорологический институт сообщил, что снег изменил цвет из-за розовой пыли, занесенной из Сахары.

"Над Сахарой вследствие ветров в воздух попало большое количество частиц пыли, которая благодаря южному воздушному потоку достигла старого континента. Частицы пыли в воздухе обмыли осадки и на снегу их хорошо видно", — объяснила метеоролог Дагмар Гонсова.

Теперь жители Чехии и Словакии могут наблюдать снег оранжевого и розового цвета.

Многие граждане успели поделиться снимками природного явления.

В Европе выпал цветной снег (Фото) - фото 2
В Европе выпал цветной снег (Фото) - фото 3
В Европе выпал цветной снег (Фото) - фото 4
В Европе выпал цветной снег (Фото) - фото 5
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Источник: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/pisek-z-afriky-padal-s-destem-i-na-plzensku-20210207.html
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