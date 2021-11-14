В Европе задержали россиянина: что ему инкриминируют и при чем здесь ФБР

В США требуют экстрадиции, фото из открытых источников

Молодого россиянина экстрадируют в США после задержания в Нидерландах. Дениса Дубникова задержали правоохранители по запросу ФБР. Парню инкриминируют отмывание денег, которые получены через хакерские программы. Министерство юстиции США хочет, чтобы 29-летнего россиянина экстрадировали. Об этом пишет CNN.

Мужчина вроде бы заработал своей незаконной деятельностью более 400 000 долларов криптовалюты. По словам его адвоката Аркадия Буха, молодой человек ехал в Мексику в отпуск, когда его задержали.



Дубников отвергает обвинения и обжалует экстрадицию. В прошлом году хакерские программы Ryuk сломали сети американских организаций здравоохранения. Из-за хакерского вмешательства были отложены приемы пациентов на химиотерапию и маммографию.

Дубникова — часть расследований правоохранительных органов США и Европы по восточноевропейским и российским хакерам, требовавшим у бизнеса миллионы долларов.

Сообщается, что дело

Ранее Министерство юстиции объявило об аресте украинца, обвиняемого в использовании другого типа программ против американской фирмы-разработчика в июле.

В настоящее время с помощью этих программ жертвами хакеров стали тысячи компаний по всему миру, атаки продолжают регулярно регистрировать.

По словам Чарльза Кармакала, руководителя отдела кибербезопасности Mandiant, исследовавшего атаки программ Ryuk, делать атаки на больницы – это бессердечно. Организации здравоохранения были вынуждены платить большие суммы, поскольку они боялись потенциального влияния на человеческую жизнь, если они не смогут возобновить свою медицинскую деятельность.

Как сообщал портал "Комментарии", в США 22-летнему украинцу предъявят обвинения в хакерской атаке.

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