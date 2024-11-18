В Европе заговорили о пересмотре стратегии победы Украины: что известно

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул необходимость пересмотра подхода к помощи Украине и призвал европейских партнеров к решительным действиям. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

Габриэлюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

Глава литовского внешнеполитического ведомства отметил, что ситуация требует от ЕС не только финансовой и военной поддержки Украины, но и политической консолидации.

"Нам всем нужна новая стратегия победы Украины, основанная на силе и способности к мобилизации, а не на страхе перед эскалацией. Тысячедневная война доказала, что невозможно достичь мира с помощью стратегии неэскалации", — заявил Ландсбергис.

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Ранее "Комментарии" писали – президент США Джо Байден снял некоторые ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины. Как сообщает The New York Times, Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по Курской области, на территории России. За два месяца до окончания своего президентства Джо Байден впервые разрешил украинским военным избивать по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.

Как сообщили официальные лица США в NYT, вероятнее всего ATACMS будет использован для ударов по российским и северокорейским войскам в Курской области. Американские чиновники указывают, что изменение политики США стало ответом России, который привлек к войне против Украины войска КНДР.



