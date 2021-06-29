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Главная Новости Мир Европа В Финляндии - вспышка коронавируса после возвращения болельщиков из России
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В Финляндии - вспышка коронавируса после возвращения болельщиков из России

В стране заявили, что больных может быть значительно больше

сегодня, 08:08
Автор:

Лиля Воробьева

В стране после возвращения футбольных фанатов из России обнаружили много больных на коронавирус. 16 июня в Санкт-Петербурге состоялся футбольный матч Евро-2020. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Финляндии - вспышка коронавируса после возвращения болельщиков из России

Национальная сборная Финляндии (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что руководитель Института здравоохранения и общественного благосостояния страны Мика Сальминен заявил, что в настоящее время зафиксировано более 120 случаев коронавирусной инфекции среди болельщиков, которые вернулись из России. Кроме того, специалист убежден, что количество больных ковидом будет только расти. Он обратился ко всем, кто вернулся из Санкт-Петербурга с просьбой пройти тест на коронавирус.

16 и 21 июня в городе "белых ночей" состоялись два футбольных матча Финляндии и Бельгии против России. Поддержать свою команду приехали около двух тысяч финнов.

Из-за возвращения болельщиков домой 22 июня на границе России с Финляндией возникли длинные очереди автобусов. Из-за этого им позволили пройти тестирование дома, а не на границе.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что футбольный матч между Финляндией и Данией остановили. После сорока минут спортивной встречи произошел неприятный инцидент. По информации СМИ, полузащитнику  Дании Кристиану Эриксену стало плохо, и он упал прямо на поле. Отмечается, что никаких столкновений с другими игроками в футболиста не было. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксену подавали мяч, который вылетел за пределы игрового поля. На видео четко видно, что у спортсмена подкашиваются колени, и он, не удержавшись, летит на газон.


 
 



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-covid-19-finliandija-rosija/31328255.html
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