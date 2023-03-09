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В Финляндии бьют тревогу: россияне размещают радары в финском заливе

Россия разместила на острове радиолокационную станцию и посадочную площадку для военных вертолетов на острове близ Финлиандии.

сегодня, 14:29
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Автор:

Slava Kot

На острове Гогланд в восточной части Финского залива Россия установила радиолокационную станцию и посадочную площадку для военных вертолетов. Остров находится всего в 100 км от Хельсинки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на финское издание Yle.

В Финляндии бьют тревогу: россияне размещают радары в финском заливе

Российские военные на танках. Фото из открытых источников

Военная активность России на острове растет несколько лет, а с 2014 года там проводят воздушно-десантные учения. Остров является важной стратегической точкой, ведь он расположен в 40 км от побережья Финляндии и в 55 км от побережья Эстонии.


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Согласно журналистскому расследованию, именно этот остров, вероятно, являлся источником помех для приема GPS, которые в прошлом году повлияли на воздушное движение на юге Финляндии.

На спутниковых снимках видно, что на острове установлена диспетчерская башня, метеостанция, заправочный пункт и специализированное освещение. Также указывается, что остров должен иметь стратегическое значение в связи с газопроводом Nord Stream.

В Финляндии бьют тревогу: россияне размещают радары в финском заливе - фото 2

По мнению старшего научного сотрудника Финского института международных отношений Чарли Салониус-Пастернака активность России на острове не представляет физической военной угрозы для Финляндии.

"Финляндия, пожалуй, никогда не была такой безопасной со времен своей независимости, потому что внимание России сосредоточено на Украине. Большинство войск, ранее находившихся у финской границы, находятся в Украине. Кроме того, многие российские военные были убиты в Украине", – сказал Салониус-Пастернак, добавив, что он считает, что Силы обороны Финляндии сейчас также лучше подготовлены, чем когда-либо.

Остров Гогланд принадлежал Финляндии в межвоенный период, был демилитаризован и являлся туристической достопримечательностью. СССР захватил остров и часть других восточных районов Финляндии в результате войны 1939–1940 годов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия назвала массовые ракетные удары по Украине 9 марта "возмездием".

Также "Комментарии" писали, что в Украине ответили на тревожные слова Столтенберга о падении Бахмута



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Источник: https://yle.fi/a/74-20021627
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