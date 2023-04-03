В Гааге начался суд над бывшим президентом Косово по делу о военных преступлениях

Бывший президент Косово Хашим Тачи специальный суд в Гааге обвиняет в военных преступлениях во время восстаний в 1998-1999 годах. Эти восстания помогли Косово получить независимость, а сам Тачи стал героем в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на AFP.

Бывший президент Косово Хашим Тачи. Фото из открытых источников

Хашим Тачи и три других высокопоставленных членов повстанческой группировки Армии освобождения Косово (АОК) опровергают обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности с 10 пунктов перед специальным трибуналом в Гааге. В частности, Тачи обвиняют в убийствах, преследовании, исчезновении людей, в том числе уже и после боевых действий.

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"Эти четверо мужчин, несомненно, были главными лидерами ОАК, и они были отмечены и увековечены за это", — заявил прокурор Алекс Вайтинг суда и добавил, "но была темная сторона их лидерства".

Считается, что более 13 тыс. человек, большинство из которых были этническими балканцами, погибли из-за восстания, когда Косово еще было частью Сербии. Суд пытается доказать, что Тачи стремился уничтожить оппозицию, чтобы усилить свою власть в стране.

"Эта политика, поддерживаемая обвиняемыми, была направлена на задержание оппонентов, жестокое обращение, пытки, а иногда и смерть", — сказал судья Вайтинг.

Тачи отрицает свою вину, как и другие подозреваемые.

"Я полностью не виновен", — заявил трибуналу 54-летний Тачи.

В столице Косово собрались тысячи людей, вышедших поддержать Тачи, ведь считают его национальным героем. После оглашения суда в Гааге об обвинении Хашима Тачи в военных преступлениях, политик подал в отставку и попал в Гаагу.

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