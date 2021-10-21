В Германии мужчина напал на сотрудника АЗС за просьбу надеть маску: пострадавший госпитализирован

В Германии злоумышленник напал на сотрудника автозаправочной станции. Об этом сообщает издание Associated Press.

Избиение в Германии. Фото: pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 20 октября в немецком городе Бремен. Сообщается, что 21-летний мужчина вошел в магазин на АЗС для того, чтобы заплатить за топливо. Однако, он не надел маску и получил замечание от 67-летнего сотрудника.

Во время разговора между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Нарушитель покинул территорию магазина и спустя время вернулся в маске, ударил кулаком работника магазина, а затем еще раз уже ногой, когда тот находился на полу. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

Пострадавший был доставлен в больницу медиками, которые прибыли на место событий. Вскоре правонарушитель вернулся на АЗС и сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Полтавской области на территории детского сада дерево рухнуло на детей. Также в результате происшествия пострадала и воспитательница, которая находилась с детьми на прогулке. Потерпевшие были госпитализированы. Согласно информации в СМИ, состояние одного ребёнка оценивают, как критическое. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в небе над Соединёнными Штатами Америки заметили огненный шар. Явление можно было наблюдать из нескольких американских городов. Как заявляет астрофизик из Гарварда небесное тело является падающим спутником России. В "Роскосмосе" пока не комментируют инцидент.

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