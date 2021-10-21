В небе над США заметили огненный шар: американский астрофизик заявил о падении российского спутника (ВИДЕО)



















В небе над Соединёнными Штатами Америки заметили горящий объект. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Горящий объект в небе над США. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, американское общество по наблюдению за метеоритами получило десятки сообщений о пролете горящего болида в небе над несколькими штатами.

Явление замечали от юга штата Теннеси до севера Мичигана. Вход в атмосферу нашей планеты неизвестного космического объекта был зафиксирован 20 октября в 00:43 по североамериканскому восточному летнему времени.

Как передает Корреспондент, астрофизик из Гарварда Джонатан Макдауэлл называет данный объект сгоревшим в атмосфере военным спутником Российской Федерации.

В российской корпорации по космической деятельности "Роскосмос" пока не комментируют инцидент.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что ученым удалось зафиксировать мощную вспышку на крупнейшей планете Солнечной системы. Отмечается, что она является уже второй за месяц. Предполагается, что данное явление могло вызвать столкновение космического камня с поверхностью газового гиганта. Вспышка наблюдалась на протяжении двух секунд. В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен инцидент.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что американская военная база в Сирии была атакована ракетами, которые запустили с дронов. Согласно информации в средствах массовой информации, ни один из военных США не пострадал в результате обстрела. На данный момент устанавливается размер материального ущерба. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

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