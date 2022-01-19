logo

BTC/USD

41877.96

ETH/USD

3126.56

LTC/USD

137.55

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Греции будут штрафовать непривитых пенсионеров: сколько будут платить невакцинированные люди
commentss НОВОСТИ Все новости

В Греции будут штрафовать непривитых пенсионеров: сколько будут платить невакцинированные люди

Каждый граждан, который не сделает прививку, будет каждый месяц платить 100 евро штрафа

сегодня, 21:45
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Непривитые люди старше 60 лет будут оштрафованы ежемесячно на 100 евро. С понедельника (штраф за январь составит 50 евро) как способ повысить уровень прививок и ослабить давление на систему здравоохранения страны, пишет Еkathimerini.

В Греции будут штрафовать непривитых пенсионеров: сколько будут платить невакцинированные люди

Невакцинированные люди будут ежемесячно платить штрафы (фото из открытых источников)

Согласно правительственным источникам, 90 процентов людей старше 60 лет были вакцинированы или записались на прием для вакцинации. По оценкам, 300 000 человек будут наказаны штрафом.

Медицинские работники, не получившие прививку от Covid-19, были отстранены от работы и сталкиваются с перспективой увольнения, если они не будут соблюдать правила вакцинации.

Некоторые члены правительства выступают за расширение обязательной вакцинации людей в возрасте 50-59 лет, но такое решение пока не принято.

Недавно в Греции было зарегистрировано еще 95 смертей, связанных с Covid. Число пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, составило 680 человек.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Греции епископ, выступавший против прививок, скончался от Covid-19 . Митрополит Косма был активным противником вакцинации и ношения масок. Священнослужитель  боролся с вирусом. Епископ доставлен в больницу в Агринио 1 декабря с инфекцией Covid-19, а затем его перевели в палату интенсивной терапии в столичной больнице Евангелисмос. В 2020 году во время проповеди он набросился на тех, кто не хотел посещать переполненную церковь, назвав их неверными. В прошлом году он был вызван Священным Синодом для объяснения своего "непослушания и неуважения к единогласному решению коллегиального органа Элладской церкви" по мерам здравоохранения от коронавируса в период Пасхи.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ekathimerini.com/news/1175648/greece-to-fine-unvaccinated-senior-citizens-as-of-monday/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!