В Греции будут штрафовать непривитых пенсионеров: сколько будут платить невакцинированные люди

Непривитые люди старше 60 лет будут оштрафованы ежемесячно на 100 евро. С понедельника (штраф за январь составит 50 евро) как способ повысить уровень прививок и ослабить давление на систему здравоохранения страны, пишет Еkathimerini.

Невакцинированные люди будут ежемесячно платить штрафы (фото из открытых источников)

Согласно правительственным источникам, 90 процентов людей старше 60 лет были вакцинированы или записались на прием для вакцинации. По оценкам, 300 000 человек будут наказаны штрафом.

Медицинские работники, не получившие прививку от Covid-19, были отстранены от работы и сталкиваются с перспективой увольнения, если они не будут соблюдать правила вакцинации.

Некоторые члены правительства выступают за расширение обязательной вакцинации людей в возрасте 50-59 лет, но такое решение пока не принято.

Недавно в Греции было зарегистрировано еще 95 смертей, связанных с Covid. Число пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, составило 680 человек.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Греции епископ, выступавший против прививок, скончался от Covid-19 . Митрополит Косма был активным противником вакцинации и ношения масок. Священнослужитель боролся с вирусом. Епископ доставлен в больницу в Агринио 1 декабря с инфекцией Covid-19, а затем его перевели в палату интенсивной терапии в столичной больнице Евангелисмос. В 2020 году во время проповеди он набросился на тех, кто не хотел посещать переполненную церковь, назвав их неверными. В прошлом году он был вызван Священным Синодом для объяснения своего "непослушания и неуважения к единогласному решению коллегиального органа Элладской церкви" по мерам здравоохранения от коронавируса в период Пасхи.

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