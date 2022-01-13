В Греции епископ, выступавший против прививок, скончался от Covid-19

Митрополит Етолийский и Акарнанийский Косма (Западная Греция), являвшийся активным противником вакцинации, умер от Covid-19. Священнослужитель месяц боролся с вирусом. Ему было 76 лет, пишет Эkathimerini.

Митрополит Косма (фото из открытых источников)

Епископ, который отказался от вакцинации против коронавируса, был доставлен в больницу в Агринио 1 декабря с инфекцией Covid-19, а затем его перевели в палату интенсивной терапии в столичной больнице Евангелисмос. Его пребывание в отделении интенсивной терапии вызвало споры среди критиков.

Известно, что Косма был активным критиком правительственных мер по сдерживанию и распространению коронавируса, включая использование масок и вакцинацию.

В 2020 году во время проповеди он набросился на тех, кто не хотел посещать переполненную церковь, назвав их неверными.

"Бог не позволяет вам заразиться. Бог не заражает! Это святое место, храм небесный", — сказал он.

В прошлом году он был вызван Священным Синодом для объяснения своего "непослушания и неуважения к единогласному решению коллегиального органа Элладской церкви" по мерам здравоохранения от коронавируса в период Пасхи.

13 декабря 75-летняя сестра священнослужителя скончалась от осложнений, связанных с коронавирусом. Известно, что она тоже не была вакцинирована.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Сибири от коронавируса скончался священник-миссионер из Львовской области. Галицкий батюшка ушел из жизни на территории Сибири, от осложнений коронавирусной болезни. Представители УГКЦ решили перевезти его тело на родину, на кладбище родного села Грусятичи Львовской области.

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