В Греции празднуют День "Нет": как одно событие изменило ход истории

Ежегодно 28 октября в Греции, на Кипре и в греческих общинах по всему миру отмечают национальный праздник — День "Охи" (грец. Επέτειος του Όχι), который можно перевести как День "Нет". Это день, когда греческий народ отмечает отказ правительства поддержать ультиматум Италии в 1940 году, что стало началом героического сопротивления Греции во Второй мировой войне.

День "Нет" в Греции. Фото из открытых источников

Ночью 28 октября 1940 тогдашний премьер-министр Греции Иоаннис Метаксас получил ультиматум от итальянского посла Эмануэле Грацци. В нем Бенито Муссолини потребовал от Греции разрешить силам Оси занять ключевые "стратегические объекты" на территории страны. Однако Метаксас ответил лаконичным "Нет!", означавшим категорический отказ от капитуляции перед итальянскими войсками. Ответ Метаксаса практически означал начало войны с Италией и Германией.

В ответ на отказ Греции итальянские войска, дислоцированные в оккупированной Албании, в 5:30 утра 28 октября 1940 атаковали греческую границу, но греческая армия оказалась сильнее, чем предполагали итальянцы. Неспособность Муссолини захватить Грецию самостоятельно заставила его обратиться за помощью к Гитлеру.

Несмотря на героическое сопротивление, 27 апреля германская армия оккупировала Афины, а потом остров Крит. Вся территория Греции была под контролем Оси, но движение греческое движение сопротивления против оккупационных сил сохранялось.

Празднование Дня "Охи" началось в 1942 году, еще во время оккупации, сначала преимущественно среди участников сопротивления. После войны этот день официально стал общенациональным праздником, символизирующим патриотизм и силу духа греков, не побоявшихся встать на защиту своей страны.

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