В Греции разбился вертолет пожарных: есть погибшие

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В Греции продолжаются лесные пожары, огонь укрощают несколько дней на острове Самос, возгорание произошло 13 июля, сильный ветер способствовал распространению огня. Один из вертолетов спасателей, который из воздуха гасил огонь, потерпел авиакатастрофу и упал в воду вблизи острова. На месте производилась поисково-спасательная операция. Об этом сообщает Ekathimerini.

Известно, что два человека, из находившихся на борту, погибли в среду, 13 июля, около 17:55. На место инцидента прибыла греческая береговая охрана, там отметили в комментарии СМИ, что два человека из затонувшего вертолета были спасены в море.

Сообщается, что этот вертолет с четырьмя людьми на борту, это арендованный советский Ми-8 для тушения пожаров в Украине. Всего пожар тушили три вертолета, четыре самолета и 27 пожарных. Пока причины падения вертолета неизвестны.

Двое членов экипажа вертолета погибли – это гражданин Румынии и греческий офицер связи, а двое граждан Молдовы выжили в авиакатастрофе. К спасательной операции были привлечены девять судов, из них пять — береговой охраны, два армейских и два частных, а также вертолет.

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