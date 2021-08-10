В Греции сгорело 2500-летнее дерево: что от него осталось (ФОТО)

Огонь не пожалел и сжег уникальную жемчужину острова Эвбея, что в Греции — зеленую долгожительницу, которой исполнилось более 2500 лет. Древняя олива, что помнит еще греческих мудрецов, погибла от природных катаклизмов — крупных лесных пожаров, от которых страдает вся страна, — информирует Protothema.

Оливковое дерево уничтожено лесным пожаром в Греции / фото twitter.com/appanagiotou

"Нимфа" — так нежно называли греки уникальное дерево, росла в городе Ровия. Она возгорелась, спасти ее не удалось. Именно об этой оливке писал в I веке до н.э. в своих трактатах древнегреческий географ и философ Страбон.

Этот уникальный природный памятник острова не только свидетельствовал грекам об их славном прошлом. Оливковое дерево ежегодно приносило щедрый урожай своих полезных плодов. Если бы не пожар, плодоносило бы еще. Путешественников поражало и то, что вдоль ствола долгожительницы могло бы свободно разместиться десять человек.





Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что лесные пожары в Греции стали неконтролируемыми.

В Греции лесные пожары к северу от столицы продолжают опустошать территорию страны. Власти призывают людей эвакуироваться из опасных районов. Об этом пишет издание СР 24. В начале недели температура в стране достигала 45 градусов по Цельсию. В четверг, 5 августа, были эвакуированы тысячи людей из городов Иппратиос Политея и Дросопиги и близлежащих сел. В пятницу эвакуируют еще жителей двух греческих городов Вотонас и Марафон. По состоянию на 6 августа огонь истребил до 5000 гектаров территории и разрушил десятки домов. В больницы госпитализированы несколько десятков человек с ожогами и отравлением дымом.



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