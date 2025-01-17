В Гренландии отвергли приглашение США о присоединении, однако пригласили к сотрудничеству американские компании

Гренландия не стремится стать частью Соединенных Штатов, но активно предлагает сотрудничество американским компаниям. Об этом пишет The Washington Post.

Гренландия не хочет быть частью США. Фото: Reuters

"Мы не хотим быть частью США. Мы не датчане и не американцы", — говорится в заявлении представителей региона, отметивших, что "остров принадлежит народу Гренландии".

Также отмечено, что остров открыт для американских инвестиций. Представители региона подчеркнули, что у них развитая рыночная экономика, основанная на правилах, а их стратегическое расположение важно для морской, авиационной и космической деятельности в северной части Атлантики. Они также пригласили больше американских компаний использовать потенциал местной экономики.

Премьер-министр Гренландии Муте Буруп Эгеде подчеркивает, что остров имеет большие возможности для экономического развития, соблюдает высокие экологические стандарты и обладает богатыми геологическими ресурсами.

Хотя Гренландия является частью Королевства Дания, у нее есть собственное правительство и парламент, а также полная юрисдикция над многими природными ресурсами. Остров богат редкоземельными элементами, которые являются критически важными для изготовления электродвигателей, батарей и солнечных панелей. По данным США, Гренландия владеет 39 из 50 полезных ископаемых, признанных стратегическими для национальной безопасности и экономики.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп высказывал мнение о возможности покупки Гренландии, отмечая, что остров имеет стратегическое значение для безопасности и стабильности "свободного мира". Как сообщают СМИ, некоторые члены Палаты представителей Конгресса США предложили законопроект, позволяющий президенту начать переговоры по покупке Гренландии после вступления в должность.

Портал "Комментарии" уже писал, что, согласно результатам опроса американской компании Patriot Polling, 57,3% жителей Гренландии поддерживают присоединение острова к США. 37,4% против потенциального поглощения, а 5,3% не определились по этому поводу.