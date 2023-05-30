В Грузии назвали условие присоединения к санкциям против РФ

В руководящей партии Грузии "Грузинская мечта" заявили, что не видят обязательства присоединяться к санкциям Евросоюза против России, пока сами не являются членами ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил генеральный секретарь политсилы и мэр Тбилиси Каха Каладзе, пишет "Грузія Online".

Мэр Тбилиси Каха Каладзе. Фото: из открытых источников

По словам Каладзе, Грузия действительно не ввела санкции, которые ввел ЕС. Что касается целесообразности авиасообщения с Россией, то этот вопрос можно будет обсуждать после того, как Грузия станет членом Евросоюза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Грузия пока не является членом ЕС. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и желает евроинтеграции. Когда у нас будет статус, и мы станем страной-членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, которые соответствуют общим интересам", – объяснил грузинский политик.

Стоит отметить, накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили нашел объяснение сближения с Россией.

Стоит напомнить, в мае Грузия, которая не поддержала санкции против РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину, возобновила прямое авиасообщение с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Грузии Саломе Зурабишвили считает инициативу Кремля отменить визовый режим для грузинских граждан и возобновить авиасообщение между РФ и Грузией "российской провокацией". А поддержка этого решения пророссийским правительством Грузии уже вызвало в стране протесты. Что происходит сейчас в Грузии и вокруг Грузии? Зачем Кремль именно сейчас решился на такой шаг? К чему всё это в итоге может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



