В Грузии приветствуют санкции со стороны Украины: что заявили

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила решение главы украинского государства Владимира Зеленского о введении санкций против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и 19 его сообщников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Саломе Зурабишвили в социальной сети Х.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото из открытых источников
В своем сообщении Зурабишвили распространила видеообращение Владимира Зеленского и отметила: "лучше и не скажешь", выразив полную поддержку решения украинского лидера.
Она также поблагодарила Владимира Зеленского за этот шаг и отметила угрозу, которую представляет Россия для Черноморского региона.
Стоит напомнить, что сегодня, 5 декабря, Владимир Зеленский подписал указ, который вступает в силу решения СНБО о введении санкций против Иванишвили и его окружения, призвав европейские и американские правительства присоединиться к таким действиям.
Это решение было принято официальным Киевом в ответ на многочисленные нарушения гражданских прав со стороны правительства Иванишвили во время разгонов протестов в Тбилиси, которые начались из-за отсрочки евроинтеграции страны.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина резко осудила действия грузинских властей, которые использовали силу против мирных демонстрантов, и отвергла обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такие методы не только нарушают права граждан, но и ставят под угрозу демократическое будущее Грузии.
Новости