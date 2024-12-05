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В Грузии приветствуют санкции со стороны Украины: что заявили

Президент Грузии поблагодарила Зеленского за важный шаг и отметила угрозу, которую представляет Россия для Черноморского региона

5 декабря 2024, 12:35
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Кравцев Сергей

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила решение главы украинского государства Владимира Зеленского о введении санкций против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и 19 его сообщников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Саломе Зурабишвили в социальной сети Х.

В Грузии приветствуют санкции со стороны Украины: что заявили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото из открытых источников

В своем сообщении Зурабишвили распространила видеообращение Владимира Зеленского и отметила: "лучше и не скажешь", выразив полную поддержку решения украинского лидера.

Она также поблагодарила Владимира Зеленского за этот шаг и отметила угрозу, которую представляет Россия для Черноморского региона.

"Россия пытается вернуть контроль над Черным морем", — сообщила Зурабишвили.

Стоит напомнить, что сегодня, 5 декабря, Владимир Зеленский подписал указ, который вступает в силу решения СНБО о введении санкций против Иванишвили и его окружения, призвав европейские и американские правительства присоединиться к таким действиям.

Это решение было принято официальным Киевом в ответ на многочисленные нарушения гражданских прав со стороны правительства Иванишвили во время разгонов протестов в Тбилиси, которые начались из-за отсрочки евроинтеграции страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина резко осудила действия грузинских властей, которые использовали силу против мирных демонстрантов, и отвергла обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такие методы не только нарушают права граждан, но и ставят под угрозу демократическое будущее Грузии.

"Насилие не останется без последствий. Грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест. Тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в ЕС вопреки европейским стремлениям грузинского народа", — говорится в заявлении МИД.




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