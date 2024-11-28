В Грузии заявили, что получили своего Януковича, но худшей версии

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Slava Kot
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о временном отказе Тбилиси от переговоров по вступлению в Европейский Союз. Такое заявление Кобахидзе вызвало резкую критику грузинской оппозиции, которая начала готовить масштабную акцию протеста.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе заявил, что руководящая партия "Грузинская мечта" приняла решение не ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года, таким образом фактически отказавшись от переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Кобахидзе объяснил это экономическим положением Грузии. По его словам, ЕС якобы использует инструмент шантажа, поэтому Тбилиси "категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в Евросоюз как милость".
Такое заявление премьер-министра Грузии вызвало резкую критику у местной оппозиции. Лидер "Коалиции за перемены" и партии "Ахали" Ника Гварамия сравнил Кобахидзе с украинским государственным изменником Виктором Януковичем.
Глава "Национального движения" Тина Бокучава призвала бороться и не сдавать страну России.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила экстренную встречу с представителями дипломатического корпуса после заявлений Кобахидзе. Она собирается в ближайшее время выступить с заявлением по поводу его слов об отказе Грузии от ЕС.
В Грузии начали анонсироваться акции протеста на 20.00 по местному времени в Тбилиси, Кутаиси и других городах страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин похвалил мужество правящей партии Грузии.
Также "Комментарии" писали, что в Грузии назвали неожиданного виновника российского вторжения в 2008 году.
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