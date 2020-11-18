В Ирландии продают особняк, который посещал сам дьявол

В Ирландии выставили на продажу большой особняк, построенный в 1170 году и выполненный в георгианском стиле. Согласно легендам, в нем обитают призраки, а еще в XVIII веке его посетил сам дьявол.

Loftus Hall (фото из открытых источников)

Нынешние владельцы Куигли готовы продать виллу за 2,2 млн фунтов стерлингов (более 82, 3 млн гривен). И к выбору покупателей они подходят ответственно, потому что их беспокоит дальнейшая судьба здания. За эту сумму новый владелец получит 25 гектаров земли с собственным участком береговой линии и садом, а также виллу с 25 спальнями.

Куигли признались, что использовали местные легенды о призраках для получения прибыли. Они предлагали экскурсии и даже ночевки в комнатах с привидениями. При этом отметили, что, находясь в особняке, они всегда чувствовали чье-то присутствие.

Говорят, что в XVIII веке, когда был сильный ливень, в двери дома постучал темный незнакомец, который искал убежища. На той момент в вилле жила семья Тоттенхэма. Они любезно впустили мужчину, предоставили ему ночлег и еду. Дочь владельцев Анна подружилась с незнакомцем и однажды вечером села играть с ним в карты. Но во время игры одна из них упала на пол, и Анна нагнулась ее поднять и заметила, что вместо ног у мужчины раздвоенные копыта. Незнакомец понял, что его разоблачили и огненным шаром вылетел через крышу.

Девушка была потрясена увиденным и остаток жизни провела в своей комнате, сидя на стуле, в одном положении. Согласно легендам, с тех пор в особняке бродит замок не только привидение Анны, но и другие призраки, которых привлекает дом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что компания Ахметова купила самый дорогой особняк в мире.

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