kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.01.2021

BTC/USD

34895.02

ETH/USD

1091.53

LTC/USD

143.80

НБУ 11.01.2021

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.65

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа В Испании придумали, что делать с использованными масками и перчатками
commentss НОВОСТИ Все новости

В Испании придумали, что делать с использованными масками и перчатками

Использованные маски и перчатки представляют собой новую экологическую угрозу

сегодня, 12:43
Автор:

Сергей Медведев

Новой экологической проблемой в мире становится утилизация использованных медицинских защитных масок и перчаток, которые во время пандемии пользуются большим спросом. Проблема состоит в том, что одноразовые маски изготавливаются не из ткани, а из полипропилена, который является пластиком. Срок разложения подобного материала достаточно велик. То же касается и перчаток, которые содержат в своем составе трудно разлагающиеся материалы — срок их разложения может достигать столетий. Экологические организации мира уже озаботились новой проблемой. К ее решению необычным способом подошли в испанском регионе Галисия. Там из использованных средств защиты предложили изготавливать топливо.

В Испании придумали, что делать с использованными масками и перчатками

Использованные маски/фото kiev.informator.ua

Отслужившее свое маски, перчатки и одноразовые защитные костюмы медицинских работников нагревают до температуры 850 градусов по Цельсию, в отличие от обычной температуры  в 400 градусов, которая используется для переработки пластика в топливо. Это связано с потенциальной опасностью заражения от материалов.

Отмечается, что менее чем за месяц в Галисии активисты смогли собрать более  70 тонн медицинских отходов, связанных с COVID-19.

Полученное топливо пойдет на отопление помещений. Его также намерены использовать в тяжелой промышленности — на предприятиях по изготовлению цемента.

Напомним, что в Киеве для сбора и утилизации использованных масок работают 14 пунктов. Утилизацией отходов занимается компания "Центр экобезопасности и гигиены". Как сообщала ранее  КГГА, они имеют лицензию и необходимое оборудование. Сжигание отходов происходит при температуре 1200°C.

Как сообщал портал "Комментарии", большинство людей привыкли несколько дней подряд носить одну и ту же защитную маску. Однако, выяснилось, что так делать не стоит. Специалисты из Массачусетского университета Лоуэлла и Калифорнийского баптистского университета объяснили, что ношение одноразовой маски несколько раз подряд может повлечь за собой негативные последствия.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://euro-pulse.ru/news/v-ispanii-nachali-delat-toplivo-iz-ispolzovannyh-masok-i-perchatok
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ