В Испании придумали, что делать с использованными масками и перчатками

Новой экологической проблемой в мире становится утилизация использованных медицинских защитных масок и перчаток, которые во время пандемии пользуются большим спросом. Проблема состоит в том, что одноразовые маски изготавливаются не из ткани, а из полипропилена, который является пластиком. Срок разложения подобного материала достаточно велик. То же касается и перчаток, которые содержат в своем составе трудно разлагающиеся материалы — срок их разложения может достигать столетий. Экологические организации мира уже озаботились новой проблемой. К ее решению необычным способом подошли в испанском регионе Галисия. Там из использованных средств защиты предложили изготавливать топливо.

Использованные маски/фото kiev.informator.ua

Отслужившее свое маски, перчатки и одноразовые защитные костюмы медицинских работников нагревают до температуры 850 градусов по Цельсию, в отличие от обычной температуры в 400 градусов, которая используется для переработки пластика в топливо. Это связано с потенциальной опасностью заражения от материалов.

Отмечается, что менее чем за месяц в Галисии активисты смогли собрать более 70 тонн медицинских отходов, связанных с COVID-19.

Полученное топливо пойдет на отопление помещений. Его также намерены использовать в тяжелой промышленности — на предприятиях по изготовлению цемента.

Напомним, что в Киеве для сбора и утилизации использованных масок работают 14 пунктов. Утилизацией отходов занимается компания "Центр экобезопасности и гигиены". Как сообщала ранее КГГА, они имеют лицензию и необходимое оборудование. Сжигание отходов происходит при температуре 1200°C.

Как сообщал портал "Комментарии", большинство людей привыкли несколько дней подряд носить одну и ту же защитную маску. Однако, выяснилось, что так делать не стоит. Специалисты из Массачусетского университета Лоуэлла и Калифорнийского баптистского университета объяснили, что ношение одноразовой маски несколько раз подряд может повлечь за собой негативные последствия.

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