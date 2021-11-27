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В Испании протестуют полицейские: чего требуют

Полицейские в Испании выступают против законодательных реформ

сегодня, 18:06
Автор:

Козлова Альбіна
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В Испании, 27 ноября, прошла манифестация полицейских и работников Гражданской гвардии (жандармерии). Об этом сообщает DW.

В Испании протестуют полицейские: чего требуют

Манифестация полицейских в Мадриде, фото из открытых источников

По городу прошли демонстранты и собрались на центральной площади Puerta del Sol. Правоохранители протестуют против реформы Закона о безопасности граждан, одобренной правительством Испании.

По словам манифестантов, изменения в законодательство ограничивают в правах силовиков, которые должны обеспечивать правопорядок. Против толпы и активных ее участников нельзя будет применять резиновые пули, дубинки и другие спецсредства.

Граждан, задержанных во время уличных протестов или беспорядков, нельзя будет держивать в комиссариате более чем два часа. Новый закон запрещает обыскивать подозреваемых на улице. Граждан можно обыскивать только в специальных помещениях комиссариата после задержания.

Теперь следователи или детективы должны все одинаково доверять показаниям полицейских и арестованных. Кроме того, гражданам разрешено проводить уличные акции без уведомления администрации. Новый закон прописывает, что когда у задержанного обнаружили небольшое количество наркотиков, то это административное нарушение, а не преступление.

Представители профсоюза полиции считают, что теперь розничная наркоторговля будет преуспевать, а изменения в закон вообще "популистское мероприятие". Кроме того, правоохранители против создания Национального департамента гарантий гражданских прав. Этот орган должен рассматривать жалобы граждан на правоохранительные органы. Активисты профсоюза считают, что жалоб может стать больше, ведь правонарушители могут их писать для того, чтобы избежать ответственности за содеянное ими.

Как сообщал портал "Комментарии", в Мексике на марше феминисток убили троих человек.


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Источник: https://www.dw.com/ru/tysjachi-ispanskih-policejskih-vyshli-na-protest-v-zashhitu-professionalnyh-prav/a-59956313
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