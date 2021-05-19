logo
Русский Українська

BTC/USD

39299.88

ETH/USD

2957.35

LTC/USD

266.87

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа В Испании запустили программу реабилитации коррупционеров: как будут лечить взяточников
commentss НОВОСТИ Все новости

В Испании запустили программу реабилитации коррупционеров: как будут лечить взяточников

Власти Испании решили создать реабилитационную программу, которая поможет коррупционерам адаптироваться к новым честным условиям жизни

сегодня, 08:24
Автор:

Кириєнко Анна

Коррупция — распространенное явление не только в Украине. Так, в Испании людей, которые были пойманы на взяточничестве, будут лечить. Об этом сообщает издание The New York Times.

В Испании запустили программу реабилитации коррупционеров: как будут лечить взяточников

В Испании будут реабилитировать коррупционеров - подробности инициативы. Фото: espanarusa.com

Страна создала специальную реабилитационную программу, которую будет применять на чиновниках, осужденных за коррупцию и "неспособных перестать воровать".

Данная программа имеет главную цель — "вернуть" экс-чиновников назад в общество.

Все реабилитационные процедуры будут проводиться в тюрьмах, где находятся осужденные за коррупционные преступления. Пока это курс экспериментальный. Продолжается он долго — 11 месяцев. За этот период в бывших коррупционеров будет 32 сеансы групповой терапии под наблюдением психиатров.

Во время сеансов участники будут делиться "личными способностями" и "ценностями", а также переживаниями и мыслями, побудившими их брать взятку.

Реабилитационная программа — не принудительная. Заключенные могут проходить ее по собственному желанию.

Администрация тюрем положительно оценивает участие в реабилитационной программе, однако гражданам не предлагают сокращение срока за прохождение эксперимента.

К программе уже присоединился зять короля Испании, гандболист и двукратный призер Олимпийских игр Иньяки Урдангарин, осужденный за присвоение нескольких миллионов евро из общественных фондов.

Напомним, что в Украине будут судить работника подпольной тюрьмы "Изоляция". Его подозревают в террористической деятельности и жестоком обращении с гражданским населением. Правоохранители утверждают, что подозреваемый с помощью физического насилия пытал незаконно заключенных гражданских лиц, пытаясь выбить из них признание в преступлениях, которых они не совершали. По данным прокуратуры, установлено 9 жертв палача с "Изоляция". Подробнее об этом читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ