В испанском зоопарке коронавирус выявили у львов

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Дмитрий Симоненко
В зоопарке Барселоны коронавирус был выявлен у воспитанников учреждения. В это раз вирус обнаружен у четырех львов.
Животные были подвергнуты диагностике, после того, как сотрудники обратили внимание на явное недомогание кошачьих. Тест на коронавирус оказался положительным. По словам представителей зоопарка, администрация устроила целое расследование с целью обнаружения источника заражения животных. Для этого им даже пришлось связаться с их коллегами из Америки, где также был подтвержденный случай коронавирусной инфекции у кошачьих.
Также нам стало известно, что ученые обращают внимание, что заразиться коронавирусом от кошачьих человеку практически нет возможности, так как эти животные не являются обязательным элементом цепи инфицирования.
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