В испанском зоопарке коронавирус выявили у львов

В зоопарке Барселоны коронавирус был выявлен у воспитанников учреждения. В это раз вирус обнаружен у четырех львов.

Животные были подвергнуты диагностике, после того, как сотрудники обратили внимание на явное недомогание кошачьих. Тест на коронавирус оказался положительным. По словам представителей зоопарка, администрация устроила целое расследование с целью обнаружения источника заражения животных. Для этого им даже пришлось связаться с их коллегами из Америки, где также был подтвержденный случай коронавирусной инфекции у кошачьих.

Также нам стало известно, что ученые обращают внимание, что заразиться коронавирусом от кошачьих человеку практически нет возможности, так как эти животные не являются обязательным элементом цепи инфицирования.

Ранее "Комментарии" писали о том , что как проходит вакцинация против коронавируса в мире. Например, сегодня в Великобритании началась кампания по вакцинации против Covid-19. Первой прививку получила 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю ей исполнится 91 год. Первым привитым мужчиной стал 81-летний мужчина Уильям Шекспир. Всего Британия закупила 40 млн доз.

Кроме того, порталу стало известно , что

вирусологи насчитали 12 тыс. мутаций коронавируса. Его изменения обуславливаются необходимостью размножения, взаимодействием с другими вирусами и защитными силами хозяина, в чей организм он внедряется. Ученые обращают внимание, что первой мутации вирус подвергся в начале весны этого года. Тогда эпидемию в Европе вызвал штамм с мутацией в гене S. Он отвечает за механизм проникновение вируса в организм хозяина. Со временем вирус-мутант распространился по всему миру.





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