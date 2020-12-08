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Главная Новости Мир Европа В испанском зоопарке коронавирус выявили у львов
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В испанском зоопарке коронавирус выявили у львов

Это не первый случай заражения коронавирусом животных

сегодня, 22:27
Автор:

Дмитрий Симоненко

В зоопарке Барселоны коронавирус был выявлен у воспитанников учреждения. В это раз вирус обнаружен у четырех львов. 

В испанском зоопарке коронавирус выявили у львов

Животные были подвергнуты диагностике, после того, как сотрудники обратили внимание на явное недомогание кошачьих. Тест на коронавирус оказался положительным. По словам представителей зоопарка, администрация устроила целое расследование с целью обнаружения источника заражения животных. Для этого им даже пришлось связаться с их коллегами из Америки, где также был подтвержденный случай коронавирусной инфекции у кошачьих. 

Также нам стало известно, что ученые обращают внимание, что заразиться коронавирусом от кошачьих человеку практически нет возможности, так как эти животные не являются обязательным элементом цепи инфицирования. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что как проходит вакцинация против коронавируса в мире. Например, сегодня в Великобритании началась кампания по вакцинации против Covid-19. Первой прививку получила 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю ей исполнится 91 год. Первым привитым мужчиной стал 81-летний мужчина Уильям Шекспир. Всего Британия закупила 40 млн доз.
 Кроме того, порталу стало известно, что вирусологи насчитали 12 тыс. мутаций коронавируса. Его изменения обуславливаются необходимостью размножения, взаимодействием с другими вирусами и защитными силами хозяина, в чей организм он внедряется. Ученые обращают внимание, что первой мутации вирус подвергся в начале весны этого года. Тогда эпидемию в Европе вызвал штамм с мутацией в гене S. Он отвечает за механизм проникновение вируса в организм хозяина. Со временем вирус-мутант распространился по всему миру.


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Источник: https://in.reuters.com/article/health-coronavirus-spain-zoo/four-lions-at-spanish-zoo-test-positive-for-covid-19-idINKBN28I1EL
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