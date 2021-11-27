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В Косово расстреляли автобус с людьми: есть погибшие

Неизвестный стрелял в автобус с людьми в салоне

сегодня, 22:46
Автор:

Козлова Альбіна
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Известно, что 26 ноября мужчина в маске начал стрелять из автомата Калашникова в автобус с пассажирами. От ранений погибли водитель и два молодых человека, один человек ранен. Об этом сообщает Euronews.

В Косово расстреляли автобус с людьми: есть погибшие

В результате погибли трое людей, фото из открытых источников

Министр внутренних дел Косово призвал стрелка сдаться полиции. Наряды правоохранителей патрулируют село Глоджан, где произошел инцидент. Автобус до сих пор находится в деревне и, как отмечается, полиция провела проверку внутри автобуса. Генеральный директор полиции Косово Самедин Мехмети отметил, что существует вероятность, что нападающему, которого еще не обнаружили, помогали другие люди.

Министр Джеляль Свекля заявил, что полиция Косово работает над расследованием убийства и нападения на автобус в Глоджане. 

"Тот, кто помогает убийце, причастен к преступлению. Не может быть солидарности с убийцей двух студентов и водителем. У нас уже есть разная информация, с которой полиция работает в соответствии с указаниями прокуратуры. Полиция расследует несколько версий", — сказал Свечля на пресс-конференции.

Министр добавил, что граждане, знающие личность стрелка, или которые были свидетелями происшествия, должны обратиться в полицию и прокуратуру.

Известно, что этот автобус возил студентов из медицинской и экономической школ возле Дечан. Покойные – двое студентов 17 и 18 лет, по национальности они албанцы. Ребят успели госпитализировать, но они скончались от ранений в больнице. На момент нападения неизвестного с оружием в автобусе было восемь человек, автобус двигался по маршруту Гякова – Дечаны.

Пока же стрелка ищут правоохранители. В полиции не считают нападение террористическим актом. Представители полиции и прокуратуры сообщили, что следствие ведется по нескольким направлениям, но подозреваемых пока нет.

Как сообщает портал "Комментарии", из-за штамма "Омикрон" в ЕС и США отменили некоторые авиарейсы.



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Источник: https://www.euronews.rs/srbija/aktuelno/26881/kosovski-ministar-unutrasnjih-poslova-pozvao-maskiranog-napadaca-da-se-preda-policija-patrolira-u-glodanu/vest
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