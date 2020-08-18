В курортной Турции рассказали, сколько у них активных носителей коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем “Твиттере” призвал ООН ввести комендантский час во всем мире. По мнению чиновника, эти меры помогут и жить с пандемией, и бороться с ней.

Отметим, что в Турции, которая открыла свои границы для туристов, количество случаев коронавируса превысило 250 000 человек. Более того, сейчас, согласно данным Фехреттина Коджа, в Турции находится 12 575 активных носителей.

“Большинство новых пациентов легко поправляются. Но распространение и трудности лечения увеличивают количество тяжелых пациентов”, - отметил политик.

Напомним, Минздрав Турции прокомментировал информацию Reuters и местной ассоциации медработников насчет того, что больницы в курортной стране переполнены пациентами с COVID-19. В частности, в Анкаре и Газиантепе якобы уже нет мест в отделениях интенсивной терапии и отделениях экстренной помощи больниц, принимающих пациентов с COVID-19. Медики также говорят, что пациентов с пневмонией они вынуждены отправлять домой. Однако глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что информация не соответствует действительности.



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