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Главная Новости Мир Европа В курортной Турции рассказали, сколько у них активных носителей коронавируса
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В курортной Турции рассказали, сколько у них активных носителей коронавируса

В Турции, которая открыла свои границы для туристов, количество случаев коронавируса превысило 250 000 человек

сегодня, 16:04
Автор:

Елена Волкова

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем “Твиттере” призвал ООН ввести комендантский час во всем мире. По мнению чиновника, эти меры помогут и жить с пандемией, и бороться с ней. 

Отметим, что в Турции, которая открыла свои границы для туристов, количество случаев коронавируса превысило 250 000 человек. Более того, сейчас, согласно данным Фехреттина Коджа, в Турции находится  12 575 активных носителей.

В курортной Турции рассказали, сколько у них активных носителей коронавируса

“Большинство новых пациентов легко поправляются. Но распространение и трудности лечения увеличивают количество тяжелых пациентов”, - отметил политик.

Напомним, Минздрав Турции прокомментировал информацию Reuters и местной ассоциации медработников насчет того, что больницы в курортной стране переполнены пациентами с COVID-19. В частности, в Анкаре и Газиантепе якобы уже нет мест в отделениях интенсивной терапии и отделениях экстренной помощи больниц, принимающих пациентов с COVID-19. Медики также говорят, что пациентов с пневмонией они вынуждены отправлять домой. Однако глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что информация не соответствует действительности.


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