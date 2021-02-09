В Латвии запретили 16 российских каналов: причина

На территории Латвии прекратят трансляцию 16 телеканалов из Российской Федерации. О таком решении Латвийского национального совета по электронным СМИ (NEPLP) сообщил на личной странице в Twitter глава организации Иварс Аболиньш.

В Латвии отключат вещание 16 российских телеканалов. Фото: 24 канал

Запрет начнет действовать с 00:00 10 февраля. Блокировка касается каналов развлекательного и спортивного содержания.

По информации Аболиньша, в Латвии не нашлось представителя ни от одного из 16 заблокированных телеканалов. Более того, о них невозможно найти любую официальную информацию. Согласно принципам местного Нацсовета, наличие программ в прямом эфире от подобных медиа — незаконно.

Под санкции латвийских властей попали "НТВ МИР Baltic", "НТВ Право", "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "Karusel International", "HD Life", "Кинокомедия", "Родное кино", "Наше новое кино", "Индийское кино", "Кухня ТВ", "КВН ТВ", "Бокс ТВ", а также "REN TV Baltic".

Решение латвийских властей уже яро поддержал народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Браво, Латвия! Представляю истерику в эфире скабеевых, поповых, соловьевых, киселевых и других членов "отрядов Путина", — отметил политик в своем Telegram-канале.

Между прочим, как уже сообщали "Комментарии", с начала февраля латыши также не имеют доступа к просмотру программ еще одного российского телеканала — "Россия РТР". Это произошло из-за разжигания ненависти, ведь в прямом эфире одного из ток-шоу ведущая позволила себе назвать Украину "террористическим государством", а также предложила российским войскам "усмирить" её граждан. Представители NEPLP прокомментировали такой запрет защитой собственного информационного пространства.



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