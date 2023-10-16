В Литве издевались над украинским флагом: что угрожает этим лицам

В Вильнюсе четыре человека поиздевались над украинским флагом. Оказалось, что три из них в этот момент находилось в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на литовское издание LRT.

В Литве четыре человека осквернили флаг Украины. Фото из открытых источников

Согласно данным издания, полученного от местных правоохранителей, четверо человек 15 октября несли в руках украинский флаг. Впоследствии они положили украинскую символику к мусорному баку с деревянной рукоятью вверх и плюнули на флаг.

Полиция задержала и взяла под стражу одну женщину и троих мужчин, которые поиздевались над флагом Украины. Правоохранители не сообщили гражданами какой страны оказались задержанные.

По факту осквернения государственного символа Украины правоохранители начали досудебное следствие. В Литве оно карается штрафом, арестом или лишением свободы до двух лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер Литвы Гитанас Науседа привел аргументы, почему в Кремле готовятся к масштабным военным действиям в будущем. По словам литовского президента, Россия выходит из договора о сокращении стратегического вооружения и таким образом указывает на свою готовность продолжать войну. Науседа призывает Европейский Союз усилить давление на Россию.

Также "Комментарии" писали, что над двумя освобожденными украинскими селами на Харьковщине поставили сине-желтые флаги. Украинские силы деоккупировали села еще в 2022 году, однако почти через год смогли зачистить территорию от мин и других опасностей, чтобы сделать ее пригодной для местных жителей, которые вскоре вернутся в свои дома.