Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Поддержка Литвой Грузии и санкции против ее политиков не имеют целью вмешательство во внутреннюю политику страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел страны Кястутис Будрис, сообщает LRT.
Грузия и Литва. Фото: из открытых источников
Министр комментировал заявление скандального лидера партии "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса о том, что Литва не должна вмешиваться во внутренние дела других государств.
Он подчеркнул, что речь идет лишь о нарушении Грузией своих обещаний, "а не о том, что мы пытаемся управлять внутренними политическими процессами".
По мнению Будриса, "смешивание" этих разных вопросов наносит вред.
Министр также отметил, что в продвижении расширения санкций важно найти больше стран-единомышленников.
Читайте также на портале "Комментарии" — так называемый президент Грузии Михеил Кавелашвили, которого не признают значительная часть международных партнеров, действующая глава Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция, в день своей инаугурации подписал ряд законов, в частности запретил маски и пиротехнику на митингах, что очень похоже с теми правилами, которые действуют в путинской России. Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода".
Новости