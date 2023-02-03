В Литве за рекордное время собрали деньги для Украины. На что пойдут деньги

В Литве прошел большой сбор средств для помощи Украине. За один час удалось собрать более одного миллиона евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter литовского журналиста и телеведущего Андрюса Тапинаса.

Литовцы собрали для Украины 5 млн евро. Фото из открытых источников

В Литве проходит большой сбор средств для Украины в рамках компании "Radarom". Главная цель – собрать 5 млн евро на радары ПВО для Украины. За первые дни февраля литовские граждане успели собрать 3 млн. евро.

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Далее литовская ИТ-компания Tesonet совершила небольшую акцию, обещав удвоить все средства, которые поступят на счета за один час, с восьми до девяти утра 3 февраля. Как следствие, литовцы смогли собрать более одного миллиона евро, а ИТ-компания удвоит эту сумму до двух миллионов. Таким образом, акция сбора радаров для Украины смогла собрать необходимые 5 млн евро.

"Абсолютный рекорд. Литовцы всего мира за час собирают 1 006 000 евро на радары для Украины. Литовская IT-компания Tesonet удваивает ее за 2 012 000 евро. Через 1 час. Наша нация с Украиной до конца. До победы!", — пишет Андрюс Тапинас .

Андрюс Тапинас не в первый раз проводит сбор средств для Украины, ранее литовец собирал деньги на беспилотники для украинской армии морских дронов.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия приняла решение по танкам Leopard 1 для Украины. Правительство Бундестага разрешило их отправлять в Украину.

Также "Комментарии" писали о министре иностранных дел Италии Антонио Таяни, который сообщил, когда современная система противовоздушной обороны SAMP/T прибудет в Украину . Именно эта система ПВО единственная, способная сбивать российские баллистические ракеты.