В Литве за вакцинацию будут давать денежное вознаграждение: кому и сколько

В Европе также всячески поощряют граждан вакцинироваться. Среди плюшек — денежные средства, бесплатные ужины и сеансы в кинотеатр. Об этом сообщает сайт "Европейская правда".

В Европе поощряют тех, кто вакцинируется, фото из открытых источников

Известно, что в соседней Литве гражданам пожилого возраста будут доплачивать к пенсии, если они сделают прививки. За вакцинацию каждый получит по 100 евро единовременно. В правительстве уже подготовили проект документа. Разработчики проекта — Министерство социальной защиты и труда.

Доплаты получат люди, которым более 75 лет и которые успеют сделать прививки до декабря. Денежные вознаграждения выплатят и тем пожилым людям, кто сделает третий раз вакцинацию до 1 апреля.



Всего в стране уже провакцинировали 60% жителей Литвы. А вот в Швейцарии тем, кто приведет на вакцинацию других, обещают бесплатные развлечения и еду. Таким гражданам дадут бесплатный билет в кино или предложат ужин в одном из ресторанов страны на безвозмездной основе.



Гражданам будут выплачивать по 50 франков в кино и на отдых в ресторанах, участвующих в государственной программе поощрения. В стране не получили вторую дозу 42% населения.



Портал "Комментарии" сообщал о новых плюшках для вакцинированных от Минздрава. Вакцинированные украинцы, которые получат одну или две дозы, смогут проехать в такси Uklon со скидкой. В компании предлагают первые три поездки тем, кто получил сертификат о вакцинации от COVID-19, за пол цены.

Также мы писали, что врач рассказала, кому нельзя терять и дня — нужно вакцинироваться. Здесь не играет роль мутация коронавируса, так как любые штаммы вируса, которые бы они ни были, без такой устойчивости, как раньше. Противостояние организма с ними будет гораздо выше, чем это было в 2020 году и в конце 2019 года.

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