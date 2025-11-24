В Литве заявили о «самой напряженной» ночи и пожаловались на Беларусь

В Литве ночь на 24 ноября была "самой напряженной" в этом месяце из-за массированного запуска воздушных шаров с территории Беларуси.

Воздушные шары. Фото: из открытых источников

По словам руководителя Национального центра управления кризисами Уилмантаса Виткаускаса, запуски метеозондов начались около 17:00 из Беларуси и продолжались до 02:00 ночи. Об этом сообщает LRT.

Виткаускас подчеркнул, что закрытие воздушного пространства было обусловлено продолжительными масштабами и интенсивностью запусков метеозондов. В частности, Вильнюсский аэропорт отменил 13 рейсов, еще шесть перенаправлен в Каунас.

"Более тысячи пассажиров пришлось перевезти из Каунаса в Вильнюс и наоборот", — отметил Виткаускас.

В общей сложности, по его словам, в воздушном пространстве Литвы зафиксировали более 40 шаров.

Отреагировали на поведение Беларуси также в МИД Литвы. Министр Кястутис Будрис заявил о растущем разочаровании постоянными нарушениями воздушного пространства метеорологическими аэростатами, запущенными из Беларуси. Это регулярно приводит к закрытию аэропортов. В частности, аэропорт Вильнюса закрывался дважды за последние сутки.

Министр обещает поднять эти вопросы во время переговоров, поскольку за последние недели пострадало более 30 000 пассажиров, а более 200 рейсов было перенаправлено.

"Мы не можем нормально функционировать. ЕС должен ответить на эти комбинированные атаки", – сказал Будрис.

Глава МИД Литвы также добавил, что Беларусь продолжает захватывать литовские грузовики и полуприцепы и "шантажировать нас, оказывая давление на нашу экономику".

