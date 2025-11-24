У Литві заявили про «найнапруженішу» ніч та поскаржились на Білорусь

У Литві ніч проти 24 листопада була "найнапруженішою" цього місяця через масований запуск повітряних куль із території Білорусі.

Повітряні кулі. Фото: з відкритих джерел

За словами керівника Національного центру управління кризами Вілмантаса Віткаускаса, запуски метеозондів розпочалися близько 17:00 з Білорусі та тривали до 02:00 ночі. Про це повідомляє LRT.

Віткаускас наголосив, що закриття повітряного простору було зумовлене саме тривалими масштабами та інтенсивністю запусків метеозондів. Зокрема, Вільнюський аеропорт скасував 13 рейсів, ще шість перенаправили до Каунаса.

"Понад тисячу пасажирів довелося перевезти з Каунаса до Вільнюса і навпаки", — зазначив Віткаускас.

Загалом, за його словами, у повітряному просторі Литви зафіксували понад 40 куль.

Відреагували на поведінку Білорусі також в МЗС Литви. Міністр Кястутіс Будрис заявив про зростаюче розчарування постійними порушеннями повітряного простору метеорологічними аеростатами, запущеними з Білорусі. Це регулярно призводить до закриття аеропортів. Зокрема, аеропорт Вільнюса закривався двічі за останню добу.

Міністр обіцяє порушити ці питання під час переговорів, оскільки за останні тижні постраждало понад 30 000 пасажирів, а понад 200 рейсів було перенаправлено.

"Ми не можемо нормально функціонувати. ЄС має відповісти на ці комбіновані атаки ", — сказав Будрис.

Глава МЗС Литви також додав, що Білорусь продовжує захоплювати литовські вантажівки та напівпричепи та "шантажувати нас, чинячи тиск на нашу економіку".

