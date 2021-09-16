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В Лондонском театре выступил украинский балет

Собрал на одной сцене украинских талантливых артистов балета Иван Путров

сегодня, 20:55
Автор:

Козлова Альбіна

В Лондонском театре выступил украинский балет

Украинцы выступили в Лондоне, фото из открытых источников

Историческое событие произошло в столице Великобритании. На сцене известного театра Лондона под названием Sadler's Wells выступили солисты балета Национальной оперы Украины и украинские артисты балета, которых знают в Европе и США. Об этом сообщает ВВС Украина.

На сцене выступили украинские балерины, которые ранее выступали в Европе. Собрал украинских талантливых артистов балета Иван Путров — заслуженный артист Украины, ведущий артист лондонского Королевского балета.

"Я живу в Лондоне, но я украинец. Я всегда хотел привезти украинцев и сделать здесь вечер танца. Показать что у нас есть. Есть звезды-украинцы по всему миру", — отметил Иван.

На сцене Лондона украинцы выполнили отрывки из классических балетов и современные постановки вместе с коллегами-англичанами.

По словам артиста балета Национальной оперы Украины Максима Белокриницкого, британцы танцуют более холодно, аккуратно, сдержанно, чем украинцы, которые все же танцуют с душой.

Одна из балерин, которая выступала в Лондоне, сейчас живет в США. Кристина Шевченко, приехала в Нью-Йорк в детстве и начала там заниматься балетом. Впоследствии девушка из Одессы стала примой американского театра балета.

"Мать все еще готовит украинские блюда. Мы живем как украинцы, сохраняем традиции, но приезд в Америку был сильным вызовом. Я должна была постоянно работать, чтобы доказать, что я что-то могу", — говорит Кристина.

Как сообщал портал "Комментарии", блогерша раскрыла секрет идеального тела в соцсетях. Популярная в Лондоне блогерша продемонстрировала специальные позы на собственном примере, которые ее коллеги применяют для фото в социальных сетях.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/media-58520270
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