В Лондонском театре выступил украинский балет

Украинцы выступили в Лондоне, фото из открытых источников

Историческое событие произошло в столице Великобритании. На сцене известного театра Лондона под названием Sadler's Wells выступили солисты балета Национальной оперы Украины и украинские артисты балета, которых знают в Европе и США. Об этом сообщает ВВС Украина.



На сцене выступили украинские балерины, которые ранее выступали в Европе. Собрал украинских талантливых артистов балета Иван Путров — заслуженный артист Украины, ведущий артист лондонского Королевского балета.

"Я живу в Лондоне, но я украинец. Я всегда хотел привезти украинцев и сделать здесь вечер танца. Показать что у нас есть. Есть звезды-украинцы по всему миру", — отметил Иван.

На сцене Лондона украинцы выполнили отрывки из классических балетов и современные постановки вместе с коллегами-англичанами.

По словам артиста балета Национальной оперы Украины Максима Белокриницкого, британцы танцуют более холодно, аккуратно, сдержанно, чем украинцы, которые все же танцуют с душой.

Одна из балерин, которая выступала в Лондоне, сейчас живет в США. Кристина Шевченко, приехала в Нью-Йорк в детстве и начала там заниматься балетом. Впоследствии девушка из Одессы стала примой американского театра балета.



"Мать все еще готовит украинские блюда. Мы живем как украинцы, сохраняем традиции, но приезд в Америку был сильным вызовом. Я должна была постоянно работать, чтобы доказать, что я что-то могу", — говорит Кристина.

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