В МИД Молдовы объяснили, почему Россия "завидует" Кишиневу

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Slava Kot
Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что Россия ведет агрессивную политику против Кишинева, ведь завидует успехам "маленькой страны". По его словам, России неприятно осознавать положительный прогресс Молдовы и ее движение в ЕС.
Глава МИД Молдовы Михай Попшой. Фото из открытых источников
Глава МИД Молдовы Михай Попшой в интервью Moldpres отреагировал на постоянную критику со стороны России.
По словам молдавского министра, России неприятно осознавать, что "маленькое государство, как Республика Молдова" движется по европейскому пути. Попшой считает, что в Москве на этот счет испытывают "большое разочарование".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове ответили на обвинения России в размещении на своей территории украинских истребителей F-16.
Также "Комментарии" писали, что Россия отомстила Молдове за своего дипломата.
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