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В МИД Молдовы объяснили, почему Россия "завидует" Кишиневу

В МИД Молдовы объяснили, почему Россия активно критикует Кишинев лавинной пропаганды, ложных новостей и разными нападками.

сегодня, 10:30
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Slava Kot

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что Россия ведет агрессивную политику против Кишинева, ведь завидует успехам "маленькой страны". По его словам, России неприятно осознавать положительный прогресс Молдовы и ее движение в ЕС.

В МИД Молдовы объяснили, почему Россия "завидует" Кишиневу

Глава МИД Молдовы Михай Попшой. Фото из открытых источников

Глава МИД Молдовы Михай Попшой в интервью Moldpres отреагировал на постоянную критику со стороны России.

"Речь идет о большом, большом разочаровании и значительной дозе зависти, и лидеры российской дипломатии, если их можно так назвать, очень давно потеряли всякую связь с дипломатией. Зависть заключается в том, что Республика Молдова – маленькая страна со скромными ресурсами – добивается успеха, это прогрессирующая страна", — считает Попшой.

По словам молдавского министра, России неприятно осознавать, что "маленькое государство, как Республика Молдова" движется по европейскому пути. Попшой считает, что в Москве на этот счет испытывают "большое разочарование".

"Республика Молдова добивается успеха благодаря своим амбициям, стремлению быть частью большой европейской семьи, благодаря консолидации общества и способности противостоять этой лавине пропаганды, ложных новостей, всевозможных инсинуаций, резких нападок со стороны Кремля и других институтов Российской Федерации на Республику Молдова", — сказал Попшой и добавил, что "воинственная речь о российских дипломатах оставляет нас равнодушными".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове ответили на обвинения России в размещении на своей территории украинских истребителей F-16.

Также "Комментарии" писали, что Россия отомстила Молдове за своего дипломата.



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Источник: https://www.moldpres.md/ru/news/2024/08/01/24005863
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