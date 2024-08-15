В МИД Молдовы объяснили, почему Россия "завидует" Кишиневу

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что Россия ведет агрессивную политику против Кишинева, ведь завидует успехам "маленькой страны". По его словам, России неприятно осознавать положительный прогресс Молдовы и ее движение в ЕС.



Глава МИД Молдовы Михай Попшой. Фото из открытых источников

Глава МИД Молдовы Михай Попшой в интервью Moldpres отреагировал на постоянную критику со стороны России.

"Речь идет о большом, большом разочаровании и значительной дозе зависти, и лидеры российской дипломатии, если их можно так назвать, очень давно потеряли всякую связь с дипломатией. Зависть заключается в том, что Республика Молдова – маленькая страна со скромными ресурсами – добивается успеха, это прогрессирующая страна", — считает Попшой.

По словам молдавского министра, России неприятно осознавать, что "маленькое государство, как Республика Молдова" движется по европейскому пути. Попшой считает, что в Москве на этот счет испытывают "большое разочарование".

"Республика Молдова добивается успеха благодаря своим амбициям, стремлению быть частью большой европейской семьи, благодаря консолидации общества и способности противостоять этой лавине пропаганды, ложных новостей, всевозможных инсинуаций, резких нападок со стороны Кремля и других институтов Российской Федерации на Республику Молдова", — сказал Попшой и добавил, что "воинственная речь о российских дипломатах оставляет нас равнодушными".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове ответили на обвинения России в размещении на своей территории украинских истребителей F-16.

Также "Комментарии" писали, что Россия отомстила Молдове за своего дипломата.