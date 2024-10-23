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В Молдове фактически провалили референдум по евроинтеграции: уроки для Украины

Если бы не голоса диаспоры, то референдум в Молодове по евроинтеграции был бы провален

сегодня, 10:29
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Ткачик Олеся

Формально Мая Санду выиграла первый тур и фантастическим чудом с преимуществом в 1% добилась поддержки на еврореферендуме, отметил политтехнолог Олег Постернак. По его словам, все это произошло за счет молдавской диаспоры. Известно, что на этих выборах проголосовало 198 000 проживающих за пределами страны молдаван, на прошлых выборах таких было 149 тысяч.

В Молдове фактически провалили референдум по евроинтеграции: уроки для Украины

Выборы в Молдове

"Но, если считать только проживающих в Молдове граждан, то это реальная катастрофа для Санду и плохой колокольчик для нее и ее партии — "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах", — отметил эксперт.

По его словам, если смотреть только избирательные участки на территории страны, без учета заграничных участков, то 54% молдован сказали "нет" евроинтеграции на референдуме. И самое интересное, добавляет эксперт, что против евроинтеграции проголосовали в Кагуле и Унгене, в которых реализовывались проекты при поддержке ЕС.

"Да и во втором туре у нее проблемы, ведь проголосовавшие за Влах, Фортуне и Тарлева во втором туре точно за Санду не пойдут. "Спасательной палочкой" остается Ренато Усатый, финишировавший третьим с 13,8%, но отношения Усатого с Санду имеют непростую историю. Да и призыв лидера к своему электорату – не гарантия однозначной поддержки Санду", – говорит Постернак.

По его словам, парадокс состоит в том, что Санду использовала технологию еврореферендума в качестве мобилизационного фона и электорального расширения. А учитывая тот факт, что только половина электората сказала "да" на референдуме и это определенный политический потолок, то только тема евроинтеграции никак не может во втором туре быть базовой для позиционирования, ведь она не принесет гарантированного успеха.

"Это, кстати, оговорки для тех на Банковой, кто думает, что на первых послевоенных выборах их спаривание с референдумом принесет действующим властным должностным лицам стопроцентный успех. Вовсе нет. Примеры Польши и Молдовы – красноречивы", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Санду заняла третье место на выборах в родном районе.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid02Bz9AQ3P7okdorFiyXRcnFrZjHxbN9B1aKm5dd1z6aUYdt6dyEPTY1hGrGhPYMDZ8l
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