"В Молдове граждан массово вызывают в военные центры": что известно

Российская пропаганда пытается влиять на настроения граждан, распространяя всевозможные фейки. Об очередной враждебной выдумке сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Повестка. Фото из открытых источников

Так, 25 сентября пророссийские Telegram-каналы распространили изображение якобы официальных повесток жителям Кишинева. Отмечается, что граждане по повестке должны прибыть в военные центры. В распространенных "документах" указывалось, что граждане должны явиться для "прояснения военной ситуации". Российские вбросы сопровождались сообщениями о якобы "массовой мобилизации" в Молдове.

Минобороны Молдовы опровергло фейк о "массовой рассылке повесток". В министерстве отметили, что эти повестки – подделка, они не имеют никакого отношения к официальным структурам. Ведомство подчеркнуло, что никакой массовой рассылки не проводилось, а цель таких провокаций — посеять панику, подорвать доверие к государственным институтам и манипулировать общественным мнением в условиях предвыборной кампании.

"Центр уже фиксировал схожие информационные атаки Кремля — например, распространение фейка о "французских военных в Чимишлии" недалеко от украинской границы. Это элементы более широкой стратегии вмешательства в выборы в Молдове, которая должна дестабилизировать ситуацию и укрепить позиции пророссийских сил", — пояснили ситуацию в Центре противодействия дезинформации.

