"В Молдове граждан массово вызывают в военные центры": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"В Молдове граждан массово вызывают в военные центры": что известно

Россия распространяет очередной фейк, чтобы посеять панику в Молдове

26 сентября 2025, 15:49
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда пытается влиять на настроения граждан, распространяя всевозможные фейки. Об очередной враждебной выдумке сообщили в Центре противодействия дезинформации.

"В Молдове граждан массово вызывают в военные центры": что известно

Повестка. Фото из открытых источников

Так, 25 сентября пророссийские Telegram-каналы распространили изображение якобы официальных повесток жителям Кишинева. Отмечается, что граждане по повестке должны прибыть в военные центры. В распространенных "документах" указывалось, что граждане должны явиться для "прояснения военной ситуации". Российские вбросы сопровождались сообщениями о якобы "массовой мобилизации" в Молдове.

Минобороны Молдовы опровергло фейк о "массовой рассылке повесток". В министерстве отметили, что эти повестки – подделка, они не имеют никакого отношения к официальным структурам. Ведомство подчеркнуло, что никакой массовой рассылки не проводилось, а цель таких провокаций — посеять панику, подорвать доверие к государственным институтам и манипулировать общественным мнением в условиях предвыборной кампании.

"Центр уже фиксировал схожие информационные атаки Кремля — например, распространение фейка о "французских военных в Чимишлии" недалеко от украинской границы. Это элементы более широкой стратегии вмешательства в выборы в Молдове, которая должна дестабилизировать ситуацию и укрепить позиции пророссийских сил", — пояснили ситуацию в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, повлияет ли на настроения россиян объявление в РФ большой мобилизации. По словам воина ВСУ, надеяться на большие изменения не стоит, к тому же мобилизация в России и так продолжается только другими методами.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid038DamE5u3Vk19Y1syViBPgi8a6tfbGT4jNuS6bEMU4YEWMLeE3wUigJ7hnPoEPk74l
