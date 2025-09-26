logo_ukra

“У Молдові громадян масово викликають до військових центрів”: що відомо

Росія поширює черговий фейк, щоб посіяти паніку у Молдові

26 вересня 2025, 15:49
Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда намагається впливати на настрої громадян, поширюючи різноманітні фейки. Про чергову ворожу вигадку повідомили у Центрі протидії дезінформації. 

“У Молдові громадян масово викликають до військових центрів”: що відомо

Так, 25 вересня проросійські Telegram-канали поширили зображення нібито офіційних повісток жителям Кишинева. Зазначається, що громадяни за повісткою мають прибути до військових центрів. У поширених “документах” вказувалося, що громадяни мають з’явитися для “прояснення військової ситуації”. Російські вкиди супроводжувалися повідомленнями про нібито “масову мобілізацію” в Молдові.

Міноборони Молдови спростувало фейк про “масову розсилку повісток”. У міністерстві зазначили, що ці повістки — підробка, вони не мають жодного відношення до офіційних структур. Відомство наголосило, що жодної масової розсилки не проводилося, а мета таких провокацій — посіяти паніку, підірвати довіру до державних інституцій та маніпулювати суспільною думкою в умовах передвиборчої кампанії.

“Центр уже фіксував схожі інформаційні атаки Кремля — наприклад, поширення фейку про “французьких військових у Чимішлії” неподалік українського кордону. Це елементи ширшої стратегії втручання у вибори в Молдові, яка має дестабілізувати ситуацію та зміцнити позиції проросійських сил”, — пояснили ситуацію в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи вплине на настрої росіян оголошення в РФ великої мобілізації. За словами воїна ЗСУ, сподіватися на великі зміни не варто, до того ж мобілізація в Росії і так триває, тільки іншими методами. 




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid038DamE5u3Vk19Y1syViBPgi8a6tfbGT4jNuS6bEMU4YEWMLeE3wUigJ7hnPoEPk74l
