В Молдове Конституционный суд запретил пророссийскую партию "Шор"

Руководитель партии "Шор" Илан Шор. Фото из открытых источников

Конституционный суд Молдовы 19 июня вынес решение о партии "Шор" и запретил ее деятельность. Члены суда пришли к выводу, что пророссийская партия нарушила принципы Конституции Молдовы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание News Maker.

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Молдавское правительство подало запрос в Конституционный суд, который имел целью проверить деятельность партии "Шор". Решение о запрещении пророссийской партии было принято в соответствии с положениями Конституции.

"Партии, цели или деятельность которых направлены против принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова неконституционны", — говорится в четвертом пункте 41 статьи Конституции Молдовы.

Глава КС Николае Рошка указал, что партия прекращает свою деятельность с момента вынесения решения суда, которое невозможно обжаловать.

"Ни один из документов этой партии, принятых после вынесения решения, не имеет юридической силы. Министерство юстиции должно сформировать комиссию по ликвидации партии "Шор", — указывает Рошка.

Таким образом, депутаты партии "Шор" продолжат пользоваться мандатом, однако как независимые избранники, без возможности присоединиться к другой фракции в парламенте.

Напомним, что партией "Шор" руководил молдавский пророссийский политик Илан Шор, сбежавший из Молдовы в 2019 году из-за коррупционного скандала. 13 апреля Шора приговорили к 15 годам заочно. Жена Шора — российская певица Жасмин, которая давала концерты в Донецке и Луганске.

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