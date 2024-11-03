В Молдове начался второй тур президентских выборов: кому пророчат победу

В Молдове начался второй тур президентских выборов, где избиратели выбирают между проевропейской кандидаткой Маей Санду и пророссийским кандидатом Александром Стояногло, сообщают издания Newsmaker и Reuters.

Выборы в Молдове

По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, в основной список избирателей включены 2,7 миллиона граждан. По состоянию на 7:00 утра за границей уже открыли 38 избирательных участков, а по всей Европе планируется открыть еще 135. За пределами страны голосование уже продолжается, в том числе в Японии, Израиле и России.

В Молдове по состоянию на 9 часов утра в выборах приняли участие более 90 тысяч человек.

Как отмечает Reuters, эти выборы могут повлиять на подготовку к парламентским выборам, которые пройдут следующим летом. На них партия Санду будет бороться за сохранение большинства парламента. Санду имеет проевропейские взгляды, в то время как Стояногло балансирует между Западом и Россией, хотя отрицает свою связь с Кремлем.

В первом туре Санду получила 42,49% голосов, тогда как Стояногло — 25,95%. Социологические прогнозы во второй тур показывают возможную победу Санду, но с меньшим отрывом. Согласно последнему опросу, за Санду планируют проголосовать 39,3% избирателей, а за Стояногло — 32,1%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 20 октября в Молдове состоялись выборы президента, по которым действующая лидер страны Мая Санду получила больше голосов, однако не смогла выиграть выборы в первом туре. Кроме того, Санду не смогла победить в родном для себя районе, где заняла третье место.

Также "Комментарии" рассказывали , что Формально Мая Санду выиграла первый тур и фантастическим чудом с преимуществом в 1% достигла поддержки на еврореферендуме. Все это произошло за счет молдавской диаспоры.





