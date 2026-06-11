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В Молдове отреагировали на истерику Захаровой о "русском мире"

Игорь Гросс из Молдовы заявил, что "русский мир" приносит только смерть.

11 июня 2026, 15:45
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Slava Kot

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу подверг резкой критике заявления представительницы МИД России Марии Захаровой относительно "русского мира", заявив, что эта идеология "приносит только смерть и упадок", а не защиту, как утверждала представительница Путина.

В Молдове отреагировали на истерику Захаровой о "русском мире"

Игорь Гросу. Фото из открытых источников

Выступая перед журналистами, Гросу заявил, что Россия не способна "спасать" регионы, которые она пытается политически поддерживать, в частности, Гагаузию и Приднестровье. По его словам, реальная ситуация в этих территориях свидетельствует о противоположной, а именно социально-экономической стагнации и массовой миграции населения.

"Когда Россия пытается "спасти" гагаузскую автономию или Приднестровье, вы видите, в какие ситуации, наконец, попадают эти регионы. Посмотрите на Приднестровье. Люди убегают оттуда. И это – общественная модель, государственная модель, которую строит или продвигает "русский мир", который прогнил, полон ностальгии и приносит только смерть", — сказал Гросу.

Отдельно Гросу подчеркнул, что Молдова не позволит внешнему вмешательству во внутренние дела государства. Он подчеркнул, что все политические процессы должны происходить исключительно в рамках национального законодательства, включая ситуацию вокруг Гагаузии.

Заявления Гросса прозвучали после слов Захаровой, утверждавшей, что население Гагаузии и Приднестровья якобы не видит своего будущего в ЕС или Румынии и ориентируется на Россию как на "защитника".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мария Захарова истерически отреагировала на масштабную атаку Украины по Москве.

Также "Комментарии" писали, что в Молдове упал дрон после атаки России по Украине: реакция Кишинева.



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Источник: https://newsmaker.md/ru/grosu-otvetil-rossii-o-zashite-gagauzii-i-pridnestrovya-russkii-mir-prinosit-tolko-smert
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