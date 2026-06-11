Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу подверг резкой критике заявления представительницы МИД России Марии Захаровой относительно "русского мира", заявив, что эта идеология "приносит только смерть и упадок", а не защиту, как утверждала представительница Путина.
Игорь Гросу. Фото из открытых источников
Выступая перед журналистами, Гросу заявил, что Россия не способна "спасать" регионы, которые она пытается политически поддерживать, в частности, Гагаузию и Приднестровье. По его словам, реальная ситуация в этих территориях свидетельствует о противоположной, а именно социально-экономической стагнации и массовой миграции населения.
Отдельно Гросу подчеркнул, что Молдова не позволит внешнему вмешательству во внутренние дела государства. Он подчеркнул, что все политические процессы должны происходить исключительно в рамках национального законодательства, включая ситуацию вокруг Гагаузии.
Заявления Гросса прозвучали после слов Захаровой, утверждавшей, что население Гагаузии и Приднестровья якобы не видит своего будущего в ЕС или Румынии и ориентируется на Россию как на "защитника".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мария Захарова истерически отреагировала на масштабную атаку Украины по Москве.
Также "Комментарии" писали, что в Молдове упал дрон после атаки России по Украине: реакция Кишинева.